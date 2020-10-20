傳印度有意與我展開貿易協商 官員:有機會都會努力促成
外媒指印度政府內部對與台灣展開貿易協議協商意願日益提高，有意與我簽署貿易協議，以取得更多科技與電子業投資的目標。行政院官員今（20）日指出，台印之間產業可以很互補，若有任何合作的機會，都會努力促成。
隨著印度、中國大陸關係持續緊繃，彭博資訊指印度政府內部，對於正式與台灣展開貿易協議協商的支持態度，正日益提高。報導也引述印度官員說法，指若與台灣簽署貿易協議，將有助於印度尋求取得更多科技與電子業投資的目標。
熟悉經貿談判的行政院官員指出，印度為我新南向重要國家，台印已於2018年完成雙邊投資協定的更新，也代表我方與印度的連結關係達一定程度，只要印度有一定程度朝進一步協議與合作，政府都不會放棄，並努力促成。
官員說，我方與印度的產業可以很互補，例如經濟部每年都有舉辦相關的產業或經濟論壇，而且印度在電子零組件、半導體等科技業方面，也一直希望能與我方有進一步合作，政府會把握任何合作機會。
官員說明，印度至今仍未鬆口要重新加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），且為推動印度製造，印度將關稅壁壘築得很高，讓他國不易與之合作，因此與印度有任何貿易協議，對該國產業影響很大，尤其是我國外銷產業，此事對台印雙方都有幫助。
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