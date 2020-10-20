基本工資調漲 國泰金調查逾7成民眾認為不會加薪

國泰金今公布10月國民經濟信心調查結果，明年基本工資將調漲，但有72.4%的民眾認為任職的單位不會跟進調薪。另調查也顯示，逾8成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和。

勞動部已於8月18日召開基本工資審議委員會，經討論決議後，基本工資月薪從新台幣2萬3800元調至2萬4000元，調幅約0.8%；時薪則由158元調至160元，調幅約1.3%。

但根據國泰金公布的調查，有72.4%的民眾認為任職的單位不會跟進調薪，與2019年9月調查結果的72.3%僅差異0.1個百分點，顯示近兩年在基本工資調整後，民眾對於任職單位是否調薪的看法相近。

但在經濟部分，調查也顯示，逾8成民眾預期今年經濟成長可保1，疫情影響下民眾認為通膨緩和，主計總處估計2020年經濟成長1.56%，通貨膨脹率-0.19%，調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值為1.5%，有83%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上；民眾對於2020年平均通膨預期值為0.74%，預期今年通貨膨脹率將低於1%的民眾則為68%。

調查指出，民眾樂觀情緒因疫情與政治緊張趨緩而微揚，風險偏好小幅上升，歐美疫情與美中緊張情勢皆趨緩，台股跟隨主要國家股市高檔震盪。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數微幅上揚至，風險偏好指數則小幅上升至7.6。