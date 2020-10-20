台灣商界女力綻放 蔡英文肯定成就

「全球女力華人應運用在各行各業建立的人脈，結合政府的經貿戰略，擴大台灣與各國的合作商機！」總統蔡英文20日出席世界華人工商婦女企管協會世界年會表示，感謝世華在全球各地捐防疫物資；並期許透過世華姊妹們綻放亮眼的成就，必能讓台灣品牌在全世界光芒四射。

加速連結世界經濟體

「世華年會很厲害，沒受疫情影響而能如期舉行。」蔡英文表示，台灣經濟雖然遇到疫情挑戰，但今年仍維持正成長，政府透過紓困穩住國內經濟、提升對外競爭力，也持續推動經濟發展策略，例如5+2產業創新、6大核心戰略產業、兆元投資計畫、新南向政策，及台美經濟對話合作等，都在積極進行中。

蔡英文強調，台製口罩讓世界看見台灣堅強的產業實力，未來還要建立台灣品牌的全球戰略物資的製造業，並且拓展到其他的市場，為了達到這個目標，必須跟世界各經濟體加速連結，希望世界華人能運用在各行各業所經營建立出來的人脈、資金跟資源，結合政府經貿戰略，擴大台灣跟各國的合作商機。

世華姊妹女力亮眼

蔡英文說，2年前她也曾參加世華年會，看到世華姊妹個個事業有成，充滿自信風采；當時世華在全球有65個分會，現在已經達到74個。她感謝世華在全球發起捐款、捐口罩和防疫物資活動，讓台商及僑胞都受到幫助，也協助當地民眾共同度過難關。「這次大家還安排了旅遊行程，一起來幫忙振興經濟。」

「世華的好姐妹們代表台灣人亮眼的成就，不論在世界各地，大家站出去的都是台灣品牌！」蔡英文說，各位是站在第一線，跟政府一起打拼，期待透過大家的經驗和影響力，一起來努力，讓台灣品牌與世華姐妹一樣的亮眼，在全球光芒四射。她並問大家「有沒有信心？」台下熱烈鼓掌並大聲回應「有信心！」

賴清德頒發華冠獎

世華總會長劉琍綺表示，2019她曾與創會總會長及華冠獎得主等，一同到美國國會山莊遞交聯名書，為台灣加入WHA與WHO請命，「我們要扮演好台灣與世界的橋樑！（台下鼓掌）」

下午由副總統賴清德頒發「世界十大傑出華商婦女華冠獎」，得主為林如茵、邱婷蘭、俞寧寧、張玲琴、陳岱蓉、林淑莉、俞秀霞、胡秀根、曹蕥蘭、游錦華等10人。

世華總會長劉琍綺表示，2019她曾與創會總會長及華冠獎得主等，一同到美國國會山莊遞交聯名書，為台灣加入WHA與WHO請命。

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