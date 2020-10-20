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萬海斥資31億元 訂造3.7萬個貨櫃

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

海運市場缺櫃聲四起，萬海（2615）今（20）日公布再度進場訂造新貨櫃共3.7萬只，平均單價為美金2,972元，總金額為美金1.099億元(約台幣31.48億元)，這次造櫃是跟中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司訂造。

最近市場一櫃難求，萬海9月28日才公告要進場造櫃，擬採購乾櫃3.95萬櫃，預計總採購金額為美金1.06億元(換算台幣約30.7億元)；今天再公布要訂造3.7萬個貨櫃。萬海表示，近3年來都維持造櫃約4萬櫃訂單，汰舊換新維持市場競爭力。

萬海是國內第三大的貨櫃輪業者、全球排名第12大貨櫃航商，是國內最大的近洋航線霸主，擁有95艘船；考量到今年美國線特別好，萬海從5月開始進軍遠東到美國航線，成為推動營收成長新動能。

近洋線的運量、運價都算是相對穩定，所以萬海2020年上半年受惠於因燃油成本大幅下降、毛利率走高至12.62%，上半年稅後淨利17.58億元，每股稅後純益0.79元，近洋線的市況轉熱絡，萬海下半年的營收、獲利可望比上半年好。

萬海

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