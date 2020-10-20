經濟部協助機車行轉型 推低利貸款、補助技能培訓

為協助機車行升級轉型，經濟部今年擴大續辦第一階段課程，補助第二階段技能培訓，提升機車行專業技能。針對想要裝潢店面、購買設備或投資加盟，有融資貸款需求的機車行，政府也推出優惠貸款方案，利息最高僅1.595%。

經濟部工業局指出，第一階段課程自108年由經濟部攜手8大機車廠（光陽、三陽、山葉、睿能、中華、台鈴、摩特動力、宏佳騰）全台走透透，已開辦114班，輔導全台3,757家機車行，除了能夠免費上課之外，完訓還頒發由經濟部、勞動部、行政院環境保護署三部署認證的結訓證書。109年經濟部為協助更多的機車行能夠順利的升級轉型，提供1,000個名額續辦第一階段課程。

此外，針對近年來電動機車市占率漸增，經濟部工業局擴大電動機車保修服務能量，由 8大機車廠、東南科大與嘉義市機車商會推出2~8天的維修實作與經營管理課程後，由經濟部、勞動部、行政院環境保護署、車輛公會及專家學者共同審查。

第二階段培訓已於8月29日由睿能率先開跑，各訓練單位也於9月至12月陸續開班。此外，參加睿能第二階段培訓測驗合格者，睿能將提供電動機車的外觀、煞車與傳動三大系統料件的清單與通路，維修前述料件也不會影響車主保固權益。

同時，針對想要升級轉型的機車行老闆們，如果有加盟投資金、購買機器設備或店面改造裝潢等投資需求，經濟部還推出「中小企業加速投資行動方案」機車行優惠貸款，利息最高僅1.595%，投資總金額最多可達600萬。

經濟部表示，有資金需求的機車行只要取得第一階段三部署結訓證書且使用統一發票即可申請資格核定函，憑資格核定函可向國內30家公、民營銀行申請最高僅1.595%的優惠利率貸款，即日起就可開始申請。