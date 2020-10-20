中經院上修2020經濟成長率為1.76%

中華經濟研究院今天公布我國今年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為1.76%，較7月預測值1.33%，大幅上修0.43 個百分點，高於央行日前預測的 1.6%，以及主計總處的1.56%。中經院表示，今年成長趨勢可望呈現 V 形發展，第二季是這波經濟成長谷底，明年2021年經濟成長率為3.42%。

對於上修原因，中經院院長張傳章表示，主要是全球主要國家經濟活動因新冠肺炎疫情趨緩而逐漸回復，多數機構如 IHS Markit、IMF等近期多上修2020年經濟成長率，台灣下半年也一掃上半年的陰霾，在內外需求回溫帶動回升成長。

中經院預估，第二季是此波經濟成長的谷底，接下來成長趨勢呈現 V 形發展，下半年成長表現將一掃上半年陰霾，在內外需求回溫帶動下回升成長，第三、四季GDO分別為2.77%、2.55%，併計上半年平均成長率0.78%後，全年GDP約為1.76%。

中經院表示，今年是內平外溫情勢，國內需求與國外淨需求都對經濟成長分別提供正向貢獻0.94、0.82 個百分點。就內需而言，有別於上半年以國內資本形成為主要支撐、民間消費因隔離、管制而呈現負成長；下半年民間消費可望因經濟活動回復加上三倍券挹注等，對經濟成長提供正向貢獻。惟全年而言，民間消費對經濟成長貢獻仍為負值，內需維持正向貢獻多仰賴國內投資挹注。

中經院預估民間消費年成長率為-1.48%，不過，民間投資年增率約2.55%、政府投資年增10.88%、公營事業投資成長26.39%，帶動全年國內投資成長4.76%。

至於外貿部分，全球經濟與主要國家經情勢和緩回升，加上因美中貿易紛爭，實施出口「實體清單」禁令、或「出口管制清單」等急單，以及5G、宅經濟需求與智慧手機新機發表帶動，在比較基期偏低下，第3、4季海關商品出口年增率分別約6.02％、3.43％。相對之下，海關商品進口則成長略微和緩，年增率分別為1.55％、2.08％。併計全年海關進出口年增率分別為2.71％、-0.01％。

由於全年海關商品出口升溫，雖然服務輸出依然負貢獻，但對國內經濟提供有力支撐，預估成長表現將更上層樓達到3.42％，幾乎翻倍成長。

另外，中經院預估認為今年消費者物價指數 (CPI) 年增率為- 0.20%；而全年平均失業率 3.99%，年增0.26個百分點。

展望2021年，中經院認為，在疫情可控前提下，預估明年GDP可達3.42%。至於 CPI 年增率，因國際經濟成長轉佳、推升物資需求，預測值約1.07%，較2020年的負成長0.20％，差距約1.27個分點。全年平均失業率略較今年下滑至3.97%。