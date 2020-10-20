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受惠疫情 保時捷台灣市場銷售成長20%

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
保時捷台灣市場在2020前三季銷售表現亮眼，整體銷售量較去年同期成長20%。永業/提供
保時捷台灣市場在2020前三季銷售表現亮眼，整體銷售量較去年同期成長20%。永業/提供

保時捷台灣市場在2020前三季銷售表現亮眼，銷售量達2,952輛，整體銷售量較去年同期成長20%。其中，Cayenne全車系銷售表現出色，較去年成長54%，經典跑車911成長達41%，而718車系成長高達64%，為全車系成長幅度最高。

以往保時捷每年的成長幅度很有限，不是因為市場需求成長有限，而是配額有限，影響台灣保時捷的銷售表現。不過今年因為疫情影響，全球許多市場都受到衝擊，配額移給台灣，於是台灣成為疫情受惠的市場。

台灣保時捷總裁 Mathias Busse表示：「感謝台灣消費者的持續支持，台灣保時捷屢創銷售佳績。接下來，我們將迎來品牌首部純電跑車 Taycan，於此同時，台灣保時捷更已偕同經銷夥伴於全台積極布建充電網絡，期望提供Taycan車主輕鬆無虞、暢所無阻的純電駕馭樂趣。」

延續上半年的出色表現，保時捷前三季在亞太、非洲與中東市場共交車達87,030輛，較去年同期小幅增長1%。而美國總交車數為39,734輛，歐洲則為55,483輛。

車型方面表現，Cayenne作為最受歡迎的車型，交車數總計為64,299輛，其中Cayenne Coupé則為最熱門車款，交車量較去年同期增長4%。值得一提的還有品牌旗下指標車款911，交車數總計為25,400輛；Macan則達到55,124輛的交車數。而保時捷首部純電跑車Taycan前三季全球交車數則為10,944輛。

Detlev von Platen表示:「保時捷並沒有倖免於COVID-19新冠肺炎疫情帶來的廣大影響，然而，品牌旗下的廣泛車型與持續增長的新訂單，讓我們對未來保持正面樂觀的態度。」

保時捷 疫情

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