快訊

中共可能乘美大選之亂犯台 金融時報作家：百萬兵力才攻得下

勞動部不拗了！銀行紓困貸款不能再用霸王條款操員工

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
勞動部。 報系資料照
勞動部。 報系資料照

勞動部六月間因為疫情影響各行各業，緊急開辦勞工紓困貸款，當時同意各銀行可以動用勞基法第32條第四項及第40條的「霸王條款」，讓員工無限度加班；之前全國金融業工會聯合總會發文，希望勞動部禁止後續催債再適用，勞動部八月底回函大打迷糊戰。經過媒體及民意代表一再反映，勞動部日前終於重新回函，明確表示，銀行紓困貸款的後續貸後管理工作，若是可事先預期且無時效緊迫性，可預先調度或增派人力，不能再適用霸王條款。

全金聯表示，該會之前針對紓困貸款後續貸款管理問題，再次於10月初正式致函勞動部，勞動部許銘春部長指示勞動條件及就業平等司研議後，日前函覆，明確指出，勞動基準法第32條第4項及第40條所定「天災、事變或突發事件」發生時之延長工時或假日出勤，多有緊急、特殊性質。銀行業因疫情影響，配合政府辦理紓困貸款相關業務，其後續貸後管理工作如為可事先預期且無時效緊迫性，亦可由預先調度或增派人力因應者，與「天災、事變或突發事件」情況有別。

換句話說，勞動部終於同意銀行紓困案後，如果之後進行催債等業務時，不能再適用勞基法的霸王條款。

此事源自勞動部於四月底開辦的勞工紓困貸款時，認為符合勞委會87年針對勞基法32條第4項及第40條所定「事變」，泛指人為外力戰爭、內亂、暴亂、金融風暴及重大傳染病等，因此同意銀行配合政府紓困措施辦理紓困相關業務，可以排除勞基法有關勞工加班、七休一、假日出勤等規定，也就是同意銀行紓困適用霸王條款。

雖然各方都認為勞動部此舉有過度擴張解釋之疑，但是當時各銀行湧入大批申貸勞工，因此銀行也以此要求員工加班處理紓困業務。但紓困案後，工會擔心銀行業者將霸王條款當成尚方寶劍，後續債務催收繼續沿用，因此各銀行工會理事長由聯合總會於8月17日發函勞動部，公文強調目前紓困作業，已進入循例續辦之可預期，且無時效緊迫性階段，明顯非屬「事變」範圍，因此請勞動部停止認定銀行業雇主享有加班工時上限豁免，以免悖離勞基法規定的最低標準。

不過勞動部八月底回文時，並未明確答覆，強調是否適用該條款「依個案事實判斷」，讓各銀行工會跳腳。

全金聯表示，根據財團法人中小企業信用保證基金（信保基金）統計，疫情期間(04/30-08/17），銀行業配合政府政策辦理勞工紓困貸款業務申請，總計核保件數92萬9898件。

當時頻頻傳出銀行員工嚴重超時工作、未依法給付加班費等問題。

全金聯說，經北市勞動局實施專案勞動檢查，包括信保基金及元大銀行、台灣銀行、凱基銀行等金融機構均涉有違反勞動基準法，若此次疫情導致紓困貸款為長期性業務，則勞動部應重新檢視關於紓困業務辦理屬於勞基法「事變」範圍之解釋，以避免銀行業者濫用致使員工權益及健康遭到犧牲，甚至發生銀行員過勞憾事。因此日前再發文勞動部，請求重新解釋，終於得到勞動部正面回應。

全金聯呼籲，銀行業者不要再濫用勞基法關於「天災、事變或突發事件」事由，違法使銀行員超時加班；也呼籲勞工不要忍氣吞聲，可向工會申訴業者違法情事，讓所有金融機構的慣老闆無所遁形。

勞動部 勞基法 加班費

延伸閱讀

全金聯：銀行員核百萬件紓困貸款 超時工作要給加班費

生育失能給付設女性門檻 挨批

勞動部辦走秀 服裝職人大秀時尚台灣味

印尼移工安置費明年改雇主負擔 勞動部：消息還不明確

相關新聞

勞動部不拗了！銀行紓困貸款不能再用霸王條款操員工

勞動部六月間因為疫情影響各行各業，緊急開辦勞工紓困貸款，當時同意各銀行可以動用勞基法第32條第四項及第40條的「霸王條款...

對調薪絕望？七成民眾認為薪水不因基本工資上漲而調漲

基本工資將於明年元旦起，調高月薪至2萬4,000元，國泰金控今（20）日發布2020年10月國民經濟信心調查，針對基本工...

深耕新南向／開放農產進口 重建供應關係

後疫情時代，全球供應鏈重組，自由貿易區該如何切入？成為政府首要面對課題。對此，世界台灣商會聯合總會名譽總會長施至隆建議，...

深耕新南向／台商新南向 信保基金當後盾

在9月下旬，專訪世界台灣商會聯合總會名譽總會長施至隆的這天，總會正在進行下下屆總會長的投票，施至隆說，這次可是26年來頭...

老闆沒做這件事 你被炒時領不到失業給付

受僱勞工失業就可以領失業給付嗎？那可不一定，要看你有沒有投就業保險。為何有人沒投就業保險，原因是目前勞保與就保一起投保，但因五人以下微型企業，不是勞保強制投保單位，因此若這些企業沒有幫勞工單獨投保就業保險，勞工就會失去請領失業給付資格。

貿易談判辦公室：若降美關稅 有助汽車零組件業

立委關切台美貿易談判。行政院經貿談判辦公室資深談判代表蕭振榮今（19）日答詢表示，我國汽車零組件業認為未來若降關稅，對其...

不動產買賣申報不實 內政部：最重可關三年

媒體報導民眾在高雄市購屋時，被要求於買賣契約外另簽定「折讓單」，並以折讓前較高價格辦理不動產買賣申報，使價格灌水。內政部...

專家：人行出手 人民幣升勢料將趨緩

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋19日表示，十一連假後首日，在岸人民幣大升近千點，為避免人民幣單邊升值過快，中國人民...

離岸風電設備商遭被指定採購？經濟部：不可能的事

台灣離岸風電發展已經成為亞洲熱點，但近來不僅本土化採購爭議不斷，今（19）日再有媒體報導，為落實葉片本土化，設備商「西門...

青安貸款年底到期 財長：目前傾向續辦

公股銀行配合政策辦理的「青年安心成家貸款」即將在年底到期，立委關切是否續辦，對此，財政部長蘇建榮回應，目前傾向繼續實施，...

風險情緒改善 美股資金動能轉強

雖有紓困方案不確定性影響，但在iPhone新機發表及美國正面經濟數據提振下，全球股市漲多跌少。根據美銀美林引述EPFR統...

影／蘇建榮：台商資金二千多億回流 六百多億實質投資

財政部長蘇建榮上午出席立法院財政委員就110年度中央政府總預算有關財政部、國庫署及財政資訊中心歲出預算報告並備詢。蘇建榮...

熱門新聞

大同經營權之爭將落幕？林文淵：大勢底定將拿六席董事

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

大同市場派放話 內定董座林文淵：經營權拿定了

上市一周 和泰新車狂銷6,600輛

鴻海威州投資案重新協商 設備廠爆料量產進度緩慢

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。