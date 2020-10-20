勞動部不拗了！銀行紓困貸款不能再用霸王條款操員工

勞動部六月間因為疫情影響各行各業，緊急開辦勞工紓困貸款，當時同意各銀行可以動用勞基法第32條第四項及第40條的「霸王條款」，讓員工無限度加班；之前全國金融業工會聯合總會發文，希望勞動部禁止後續催債再適用，勞動部八月底回函大打迷糊戰。經過媒體及民意代表一再反映，勞動部日前終於重新回函，明確表示，銀行紓困貸款的後續貸後管理工作，若是可事先預期且無時效緊迫性，可預先調度或增派人力，不能再適用霸王條款。

全金聯表示，該會之前針對紓困貸款後續貸款管理問題，再次於10月初正式致函勞動部，勞動部許銘春部長指示勞動條件及就業平等司研議後，日前函覆，明確指出，勞動基準法第32條第4項及第40條所定「天災、事變或突發事件」發生時之延長工時或假日出勤，多有緊急、特殊性質。銀行業因疫情影響，配合政府辦理紓困貸款相關業務，其後續貸後管理工作如為可事先預期且無時效緊迫性，亦可由預先調度或增派人力因應者，與「天災、事變或突發事件」情況有別。

換句話說，勞動部終於同意銀行紓困案後，如果之後進行催債等業務時，不能再適用勞基法的霸王條款。

此事源自勞動部於四月底開辦的勞工紓困貸款時，認為符合勞委會87年針對勞基法32條第4項及第40條所定「事變」，泛指人為外力戰爭、內亂、暴亂、金融風暴及重大傳染病等，因此同意銀行配合政府紓困措施辦理紓困相關業務，可以排除勞基法有關勞工加班、七休一、假日出勤等規定，也就是同意銀行紓困適用霸王條款。

雖然各方都認為勞動部此舉有過度擴張解釋之疑，但是當時各銀行湧入大批申貸勞工，因此銀行也以此要求員工加班處理紓困業務。但紓困案後，工會擔心銀行業者將霸王條款當成尚方寶劍，後續債務催收繼續沿用，因此各銀行工會理事長由聯合總會於8月17日發函勞動部，公文強調目前紓困作業，已進入循例續辦之可預期，且無時效緊迫性階段，明顯非屬「事變」範圍，因此請勞動部停止認定銀行業雇主享有加班工時上限豁免，以免悖離勞基法規定的最低標準。

不過勞動部八月底回文時，並未明確答覆，強調是否適用該條款「依個案事實判斷」，讓各銀行工會跳腳。

全金聯表示，根據財團法人中小企業信用保證基金（信保基金）統計，疫情期間(04/30-08/17），銀行業配合政府政策辦理勞工紓困貸款業務申請，總計核保件數92萬9898件。

當時頻頻傳出銀行員工嚴重超時工作、未依法給付加班費等問題。

全金聯說，經北市勞動局實施專案勞動檢查，包括信保基金及元大銀行、台灣銀行、凱基銀行等金融機構均涉有違反勞動基準法，若此次疫情導致紓困貸款為長期性業務，則勞動部應重新檢視關於紓困業務辦理屬於勞基法「事變」範圍之解釋，以避免銀行業者濫用致使員工權益及健康遭到犧牲，甚至發生銀行員過勞憾事。因此日前再發文勞動部，請求重新解釋，終於得到勞動部正面回應。

全金聯呼籲，銀行業者不要再濫用勞基法關於「天災、事變或突發事件」事由，違法使銀行員超時加班；也呼籲勞工不要忍氣吞聲，可向工會申訴業者違法情事，讓所有金融機構的慣老闆無所遁形。