中經院上修經濟預測 今年成長1.76%、明年3.42%

中華經濟研究院今（20）日大幅上修經濟預測，今年經濟成長率上修至1.76%，明年到達3.42%，預測明年比今年翻倍成長。中經院院長張傳章說：「成長趨勢呈V形發展。」出口、內需都比預期好。

中經院上次預測今年成長1.33%，明年成長2.33%，這次上修幅度不小。中經院指出，目前看起來台灣經濟是內、外回溫，成長趨勢呈V形發展，所以上修幅度大。

中經院指出，第2季是這波經濟成長的谷底，上半年台灣經濟平均成長為0.78%，第3季為2.77%，第3季為2.55%。

上半年民間消費呈負成長，第2季衰退達4.98%，但下半年因疫情控制得宜，加上有三倍券的挹注，民間消費回到正成長，不過，成長率仍低，第3季預測為0.22%，第4季為0.27%。今年全年民間消費預測衰退1.48%，但明年預測將成長2.83%。

外需部分，出口成長回升明顯，下半年以美元計價的出口是成長的，第3季出口成長高達6.02%，第4季經濟3.43%。預測明年出口成長3.85%，較今年的2.71%還高。