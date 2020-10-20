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台陸外交官互控動粗 我方有不可告人的祕密

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深耕新南向／開放農產進口 重建供應關係

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

疫情時代，全球供應鏈重組，自由貿易區該如何切入？成為政府首要面對課題。對此，世界台灣商會聯合總會名譽總會長施至隆建議，台灣宜適度開放部分新南向國家農產品，可以進口台灣。

施至隆指出，台灣農業最後一定是走補貼，還有精緻路線，後疫情時代，中國對新南向各國來說，是個不會放棄的市場，儘管美中衝突持續升高，但這也是未來的大環境、大趨勢，況且各國都害怕選邊站。

這幾年歷經美中貿易戰、新冠肺炎疫情，施至隆表示，各國都知道全球化有其弱點，都在思考有些東西本國比例要放高一點，但這對台灣來說，並不是壞消息，台灣也需要開始重建與周邊國家的供應關係。

除了適度開放新南向國家部分農產品進口，施至隆指出，機械業、傳統工具機，或者其他特定貨品，都可以先做模糊性的包裝，而不一定要那麼全部完整，可以先和個別新南向國家合作，適度開放該國部分產品進來台灣。

施至隆表示，新南向政策沒有不對，無論是商業、觀光、交流，都是有數字可以看出成果的，而且至少界定了台灣和新南向國家的鄰居關係，這一代的台灣年輕人也比較不會排斥東南亞國家，會以比較持平、客觀的態度來看待，對異文化接受度也滿強的。只是，施至隆也說，世界本來就在改變，但新冠肺炎疫情讓問題變得更多，大家只能看著辦。

（行政院經貿談判辦公室 廣告）

新南向政策 疫情 肺炎

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