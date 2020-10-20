南山人壽公平待客之道 七度通過德國TÜV-SQS驗證

視客如親！南山人壽的公平待客之道 ，七度通過德國萊因國際服務品質驗證。 攝影/華國玉

南山人壽為貼近客戶需求， 2014年領先同業向德國萊因申請「德國萊因TÜV-SQS國際服務品質驗證」成為國內首家、也是該年度唯一取得該認證的壽險業者。今年南山人壽連續第七度通過複檢，獲得國際級的服務品質驗證與肯定，並將持續秉持「信賴、關懷、誠信」的服務理念，具體落實「公平待客原則」的精神。

德國萊因是全球知名的國際驗證機構，擁有近150年的經驗，以嚴謹高品質的測試認證服務著稱。南山人壽在客戶服務作業上除了訂定服務品質標準書，進行專業、高品質的檢視外，也定期透過內、外部神秘客以實地查核或電訪進行服務滿意度調查。

日前有個案例，一名年逾７旬的阿嬤走進南山人壽北高雄客服中心，表示「我要改保單的受益人，換成阮阿嫂」。因阿嬤的先生剛過世，兒子又在火災中意外身故，獨居的她靠著資源回收維持生計。為省車錢，冒雨騎著腳踏車，到客服中心辦理保單受益人變更。

客服陳小姐知道阿嬤的狀況後非常不捨，主動檢視阿嬤兒子的投保紀錄，發現阿嬤的兒子為母親留下一筆保險金。陳小姐親自到府確認身故文件及匯款帳號等資料，完成理賠後，也主動打電話告知理賠金已匯入帳戶，同時提醒近來詐騙盛行，請阿嬤要多留意。

南山人壽致力提昇服務價值，並以「視客如親、比客戶早一步想到可能的需求，提供客戶更快、更好、更有價值的服務」，才能連續七年通過德國萊因TÜV-SQS國際服務品質驗證。