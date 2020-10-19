貿易談判辦公室：若降美關稅 有助汽車零組件業

立委關切台美貿易談判。行政院經貿談判辦公室資深談判代表蕭振榮今（19）日答詢表示，我國汽車零組件業認為未來若降關稅，對其自美進口有幫助，但整車若降關稅，我整車業者會擔心。蕭也說，各產業認為若有台美雙邊貿易協定（BTA），將有更多實質產業合作利益，且美國也數具示範效應的國家。

立法院外交委員會今日邀請外交部、經濟部與行政院貿易談判辦公室，報告「台美雙邊貿易談判之現狀，及推動台美雙邊貿易協定之規劃與遠、中、近程目標」並被質詢，曾厚仁、經濟部次長陳正祺與資深談判代表蕭振榮出席備詢。

民進黨立委趙天麟質詢時關切台美貿易談判狀況，表示美國總統川普上任後，對於和各國的自由貿易協定（FTA）或BTA都希望重新思考，不希望造成更多逆差，因此幾乎沒有簽訂新的FTA、BTA。

蕭振榮答詢，美國與各國是個別談，如南韓、日本都已重新談成，或是簽訂第一階段協議，與中國大陸更是如此。他說明，BTA與FTA本質上無不同，BTA美國是美國偏好的用語，更偏重雙方的討論，不只牽涉將關稅，還牽涉更多實質合作。

對於貿易談判時，我方有利項目。蕭振榮表示，機械、紡織、成衣等，都在美國關稅比較高，屬於我方有利項目，而我國汽車零組件業，也是認為若降關稅，對於我方自美國進口汽車零組件將有幫助。

但蕭振榮也表示，不過在整車、農業部門部分，就需要做相關配套措施。蕭振榮解釋，目前我國整車進口關稅為17.5%，若未來關稅保護降低，對國內汽車的整車業者會比較擔心，要做好準備。

蕭振榮說，此外，也有很多產業關心，若能與美方簽訂BTA，會有更多實質產業合作利益，且美國也是屬於具示範帶動效應的國家，這有助於和其他國家談判BTA、FTA更進步。