快訊

「沙德爾」颱風最快今晚生成 未來這三天恐降大雨

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同股東臨時會21日在大直典華飯店舉行。 圖／聯合報系資料照片
大同股東臨時會21日在大直典華飯店舉行。 圖／聯合報系資料照片

大同股東臨時會後天 (21日)在大直典華飯店舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，市場派推選台苯董事長林文淵跟大同董事長林郭文艷，對決新任的大同董事長寶座；由於市場派喊出可以獲得多數董事席次，大同經營權之爭可能變天，備受關注及矚目。

由於大同股東臨時會只有一項議題，就是全面改選董事，21日上午9點召開，如果沒有鬧場出現，預期很快就可以決定出多年來市場派跟公司派在董事人選的馬拉松競賽，究竟會由哪一方獲勝，獲得多數席次，進而在董事長推舉時，拿下董座及經營權，改選結果各界拭目以待。

由經濟部依公司法173條第四項核准欣同及新大同申請大同股東臨時會，在10月21日舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，這不僅是大同創業百年來首度由外部股東召開股臨會，更是牽動大同經營權是否變天的關鍵一役。

市場派採取各自提名的方式，三圓建設董事長王光祥陣營推出八席，欣同投顧推出林宏信一席。公司派推出林郭文艷等九席董事，對戰市場派的九席名單，雙方將在股臨會中對決。

公司派六席董事候選人，為林郭文艷、張益華、彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文，及劉宗德、謝穎昇、王金來三席獨董。市場派董事候選人是林文淵、王光祥、葉曉甄、郭添輝、陳柏元、林宏信。獨董為李勝琛、龔鍾嶸、陳兆勛。

召開大同股臨會、擔任股臨會主席的欣同董事長林宏信指出，一定要辦好，秉持公平、公正、公開，絕對不球員兼裁判，希望股臨會後，大同股票能從全額交割回復為正常交易。

大同股東臨時會的紛爭，源於6月30日大同召開股東會改選董事，公司派逕自刪除逾53%股權的投票權，使市場派提名董事全軍覆沒；程序爭議引起主管機關高度關注，大同向經濟部申請變更董事登記遭拒。

在經濟部核准市場派外部股東欣同、新大同召開股臨會全面改選董事後，大同不服，為阻止市場派召開股東臨時會，三管齊下向行政院、行政法院及地方法院，分別提起訴願並申請停止執行、行政訴訟及聲請定暫時狀態處分，但均遭到駁回。

不過，大同多次主張，金管會第四次查獲5.87%陸資，就是當初第三次被裁罰的陸資之一，現在查出也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，在充分調查徹底確認無陸資之前，欣同、新大同、鄭文逸等與陸資的任國龍關係密切的市場派，應先暫停召開臨股會。大同重訊表示，很遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回。

大同 股東臨時會 陸資

延伸閱讀

大同股臨會21日登場 百年老店經營權面臨變天

大同阻止市場派召集股臨會 再遭士林地院駁回

大同傳協商共治 王光祥：沒這事

沒急迫及不可回復性 大同公司派擋股東臨時會失利

相關新聞

雄獅集團餐飲事業 推新品牌「gonnaEXPRESS」

台灣旅遊業界領導龍頭-雄獅集團，自2017年跨足餐飲、於台北內湖成立首間「gonna共樂遊」後，以風行於歐美和澳洲的「快...

林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

大同股東臨時會後天 (21日)在大直典華飯店舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，市場派推選台苯董事長林文淵跟大同...

旅行業者拚轉型 雄獅跨足餐飲創新品牌gonna EXPRESS

疫情衝擊台灣觀光產業，旅遊業者營收衰退逾九成，除衝刺國旅外，也謀求轉型求生，雄獅跨足餐飲事業成立「欣食旅」，餐飲的服務同...

豐興盤價連3平 鋼價全面開平盤

國際鋼價漲跌互見，豐興鋼鐵連續3週開出平盤，廢鋼收購價維持新台幣7300元，鋼筋每噸1.53萬元，型鋼每公噸2萬100元

雄獅推新品牌gonnaEXPRESS 餐飲年營業額拚1.5億元

雄獅（2731）三年前揮軍餐飲市場，於台北內湖開出首間「gonna共樂遊」後，陸續於仁愛圓環商圈成立仁愛概念店，在商辦南...

舒潔歡慶50周年 獲頒「防疫獎章」

舒潔歡慶50周年，金百利克拉克近日特別在全台規模最大的新營場，舉辦50周年慶生儀式，經濟部工業局局長呂正華親自到場致賀，...

影／神腦工會總統府前抗議公司非法解僱 打壓工會

今天上午神腦國際工會到總統府前進行抗議，由政府轉投資的神腦國際公司，今年5月4日解雇工會理事長陳政國，日前已經由勞動部裁...

《三國群英傳M》跨界合作全聯 宇峻、智冠營運添動能

智冠（5478）旗下遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，宣布即將與全聯線上購物服務「全聯...

Cross銷售神車一推出 周末預接單衝800台

和泰車代理的TOYOTA Corolla Cross銷售神車一推出，周末果然展間湧入人潮，各TOYOTA旳營業所都出現賞...

報復性醫美來了！雙美、麗彤Q4業績可望更上層樓

後疫情時代，民眾不能出國，留在國內時間大增，不少人趁機進場維修，帶動醫美產業下半年開始需求明顯轉旺，第4季向來為醫美旺季...

從學徒到董事長 國營台船子公司靠他由虧轉盈

只要肯腳踏實地的做，學徒也能成為董事長。苦學出身的魏正賜，自學徒技術員做起，加上豐富的經驗與上進心，一路受到主管賞識，不...

淘寶台灣停業擋不了網購熱 雙11海運快遞備戰中

今年上半年受疫情影響，飛機航班大減，海運的進出口快遞件數大增，曾上演出關大塞車，引發網友抱怨；雙11網購的重頭戲即將到來，今年雖然少了淘寶台灣購物平台，網友仍擔心海運快遞商品大塞車事件重演。

熱門新聞

中鋼橋頭建案342戶三天賣光光 市場驚艷

半導體漲價風吹向IC設計 打破晶片價格「只降不升」常規

新iPhone緊急追加備貨 鴻海、和碩招人趕工

從學徒到董事長 國營台船子公司靠他由虧轉盈

鴻海威州投資案重新協商 設備廠爆料量產進度緩慢

經部出招 防台鏈變紅鏈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。