林文淵跟林郭文艷 後天對決新任大同董事長寶座

大同股東臨時會後天 (21日)在大直典華飯店舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，市場派推選台苯董事長林文淵跟大同董事長林郭文艷，對決新任的大同董事長寶座；由於市場派喊出可以獲得多數董事席次，大同經營權之爭可能變天，備受關注及矚目。

由於大同股東臨時會只有一項議題，就是全面改選董事，21日上午9點召開，如果沒有鬧場出現，預期很快就可以決定出多年來市場派跟公司派在董事人選的馬拉松競賽，究竟會由哪一方獲勝，獲得多數席次，進而在董事長推舉時，拿下董座及經營權，改選結果各界拭目以待。

由經濟部依公司法173條第四項核准欣同及新大同申請大同股東臨時會，在10月21日舉行，重新改選九席董事 (含三席獨立董事)，這不僅是大同創業百年來首度由外部股東召開股臨會，更是牽動大同經營權是否變天的關鍵一役。

市場派採取各自提名的方式，三圓建設董事長王光祥陣營推出八席，欣同投顧推出林宏信一席。公司派推出林郭文艷等九席董事，對戰市場派的九席名單，雙方將在股臨會中對決。

公司派六席董事候選人，為林郭文艷、張益華、彭文傑、沈柏延、蘇鵬飛、蔡勝文，及劉宗德、謝穎昇、王金來三席獨董。市場派董事候選人是林文淵、王光祥、葉曉甄、郭添輝、陳柏元、林宏信。獨董為李勝琛、龔鍾嶸、陳兆勛。

召開大同股臨會、擔任股臨會主席的欣同董事長林宏信指出，一定要辦好，秉持公平、公正、公開，絕對不球員兼裁判，希望股臨會後，大同股票能從全額交割回復為正常交易。

大同股東臨時會的紛爭，源於6月30日大同召開股東會改選董事，公司派逕自刪除逾53%股權的投票權，使市場派提名董事全軍覆沒；程序爭議引起主管機關高度關注，大同向經濟部申請變更董事登記遭拒。

在經濟部核准市場派外部股東欣同、新大同召開股臨會全面改選董事後，大同不服，為阻止市場派召開股東臨時會，三管齊下向行政院、行政法院及地方法院，分別提起訴願並申請停止執行、行政訴訟及聲請定暫時狀態處分，但均遭到駁回。

不過，大同多次主張，金管會第四次查獲5.87%陸資，就是當初第三次被裁罰的陸資之一，現在查出也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，在充分調查徹底確認無陸資之前，欣同、新大同、鄭文逸等與陸資的任國龍關係密切的市場派，應先暫停召開臨股會。大同重訊表示，很遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回。