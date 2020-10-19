台美BTA談判進度 外交部：美代表賴海澤在等確切時機

台灣正在尋求與美國簽訂雙邊貿易協定（BTA）的機會，不過立委今（19）日質詢外媒報導指美國貿易代表署（USTR）代表賴海澤（Robert Lighthizer）對中國大陸態度轉微軟化，恐成台美貿易談判障礙。外交部次長曾厚仁答詢，台美貿易談判尚處於啟動階段，賴海澤從未表示不會與我談判，他只是在等一個確切的時機。

立法院外交委員會今日邀請外交部、經濟部與行政院貿易談判辦公室，報告「台美雙邊貿易談判之現狀，及推動台美雙邊貿易協定之規劃與遠、中、近程目標」並被質詢，曾厚仁、經濟部次長陳正祺與資深談判代表蕭振榮出席備詢。

國民黨立委呂玉玲質詢關切台美BTA談判進度，並表示紐約時報日前報導指賴海澤對陸態度軟化，造成台美貿易談判障礙。曾厚仁答詢表示，現階段就是要啟動談判而已，所以還沒啟動，現在說什麼時候可以簽，可能有點太早。

對於立委描述說賴海澤是力挺大陸不與台灣談BTA的這個，曾厚仁則強調這可能有點誤會，賴海澤從來沒有說不與台灣來談（BTA），「他只是在等一個確切的時機。」

曾厚仁強調，宣布放寬進口美牛、美豬只是最近期的事，在蔡總統一宣布政策後，一周內就有90多位美國政要、學者與產業領袖表達支持，加上過半數美國參議院議員聯名致函支持。他表示，外交事務無法一簇可及，不是交換問題，是整體國家利益考量，蔡總統也清楚說明，開放是基於科學證據、國際承諾。