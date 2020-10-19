專家：人行出手 人民幣升勢料將趨緩

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋19日表示，十一連假後首日，在岸人民幣大升近千點，為避免人民幣單邊升值過快，中國人民銀行(大陸央行)宣布將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20%調降為零。

回顧2018年8月，中美貿易摩擦持續升溫，造成陸股慘跌、人民幣匯率大貶，推動該政策實施即是為了引導市場預期，盼藉由提高外匯準備金率來增加作空人民幣的成本。

反觀現在，人民幣單日升幅過劇，監管取消此政策即是希望降溫人民幣升值預期，雖然升值大趨勢難以改變，但可望稍稍平滑人民幣升值走勢。

施力瑋指出，上周受人行阻升政策出台影響，人民幣匯率周初大貶逾6百點，一度跌穿6.76元兌1美元；同時各種負面消息層出不窮，也替人民幣帶來壓力，包括歐洲疫情轉趨嚴重、疫苗試驗不如預期以及美國紓困方案來回反覆等，牽動市場緊張情緒，美元指數開始反彈。

但儘管如此，多數投資人仍看好人民幣重啟漲勢，資金持續逢低買入，周內跌幅明顯收斂。最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線貶值約61點，收在6.6939元，貶值幅度0.09%；在岸人民幣對美元(USDCNY)周線則貶值約29點，收在6.6976元，貶值幅度0.04%。

貨幣市場方面，短率基本維持不變，隔夜交投落在2.00%附近，而長期限資金則相對短缺，1年期同業存單利率持續揚升。

而在公開市場方面，上周人行操作了每月一次的中期借貸便利(MLF)，金額人民幣5,000億元，較原到期量超額2,000億元；短天期的逆回購則在空窗多日後重啟，累計當周淨額投放1,900億元。

疫情爆發初期，全球民生消費與企業產能同步銳減，後疫情時代，企業復工產能回復，惟消費需求復甦需時較長，此過渡期嚴重衝擊一般企業。所以縱使多個月以來，監管不時暗示貨幣政策將逐步從寬鬆轉為中性，但MLF仍為連續第三個月超額續做。

部分逆回購置換為MLF的結果，提高銀行端的資金成本，短率波動亦因此加大，但長遠來看，穩固企業端融資成本、支持實體經濟修復的效益不容忽視。