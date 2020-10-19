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離岸風電設備商遭被指定採購？經濟部：不可能的事
台灣離岸風電發展已經成為亞洲熱點，但近來不僅本土化採購爭議不斷，今（19）日再有媒體報導，為落實葉片本土化，設備商「西門子歌美颯」遭工業局指定採購「新綠能源」的傳聞。對此，經濟部工業局官員嚴正否認，「這是不可能的事，報導寫得不夠精準」。
工業局官員指出，關於落實本土化，在地投資、在地採購、在地合作，三種樣態都是可以接受的。如果無法在地採購，在地投資也是可以的。
《蘋果新聞網》報導指出，為落實葉片本土化，設備商「西門子歌美颯」遭工業局指定採購「新綠能源」的傳聞，然而新綠能源的董監事名單與紅葉（天力）風電重疊，且與其競爭對手「三菱重工維特斯」（MHI Vestas）簽署製造葉片備忘錄，除了違反採購原則，且廠商背景與民進黨新潮流系關係濃厚的公司，恐有圖利之嫌。
對此，工業局官員再三強調，工業局不可能出現強迫廠商買單的情形。
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