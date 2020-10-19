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大選牽動股市波動 選後美股回歸基本面重回上升軌道

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，就美國總統大選，分裂政府，即參眾兩院分別由兩黨控制對市場有利，反觀若民主黨全勝，即拜登當選總統、民主黨控制參議院且保有眾議院控制權是較令市場擔憂的情境，因為政府的立場及政策可能會有較大的變動。

然而，無論誰勝選，都必須優先解決當前面臨的最大議題，就是支持美國經濟從新冠疫情大流行中復甦。值得留意的是，提供經濟持續的財政支持、基礎建設法案和對中採取較強硬的立場是民主及共和兩黨均支持的議題。

無論未來四年是由哪一黨執政，基礎建設法案都將是2021年的優先事項，除了升級機場、橋樑及道路之外，預期大量資金將被用來投入寬頻、5G等科技基礎建設。在對中政策方面，無論何人執政，美中緊張局勢都將持續。

富蘭克林證券投顧表示，儘管大選消息紛擾可能牽動股市波動，然而，觀察過去大選前後的股市表現，待選舉結果底定、不確定性消除後，美股多能回歸基本面，重回上升軌道，建議投資人應放眼長期，不妨利用總統大選前後可能出現的股價波動，做為以具吸引力的價格佈局高品質公司的機會。

建議投資人可透過分批加碼或大額定期定額投資產業配置多元的美國成長型股票基金，產業方面，科技及生技產業長線成長趨勢明確，可留意震盪買點，穩健者可納入具備景氣防禦色彩及高股利題材的公用事業股票型基金。

美國經濟

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