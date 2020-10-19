名家觀點／把握台美經濟合作機會

關於疫情後的新經濟戰略，蔡總統在國慶演說中提到：政府已經在推動的「5+2產業創新」、正在積極規劃的「六大核心戰略產業」，都和供應鏈重組息息相關；而台灣和美國即將進行高層經濟對話，也會在全球供應鏈重組、科技、基礎建設等面向尋求合作。台美簽署的「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，雙方將投入美洲及印太地區基礎建設計畫。

台美經濟合作不但是台灣在國際經貿合作上尋求突破的開始，也將會為台灣的產業帶來新的機會，公私部門都應好好把握。

美國政府正積極推動「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network），並與日本、澳洲、印度等六國，共同組織信任夥伴聯盟，重建供應鏈與貿易秩序，避免供應鏈過度集中，美國與中國經濟脫鉤（Decoupling）的戰略態勢十分清晰。美國務院提出乾淨網路（Clean Network）計畫，包括：乾淨路徑（Clean Path）、電信營運商（Clean Carrier）、行動應用商店（Clean Store）、應用程式（Clean Apps）、雲端（Clean Cloud）、海底電纜（Clean Cable）等六大領域計畫，剔除有資安疑慮、惡意收集個資、侵犯公民隱私，或是盜取企業敏感資訊的不安全資通訊產品。

美、歐等先進國家開始積極防範敏感科技遭到竊取，而台灣重視資安及智慧財產權保護，成為國際大廠信任的高科技製造基地。高階伺服器等資安敏感產業，台灣廠商近年來已積極回台擴充產能。且台美雙方已共同發表「5G安全共同宣言」，提出評估網路軟硬體供應商的要點，以保護下一世代通訊網路能保障隱私與個人自由，不受破壞或操縱，這也將是台灣掌握5G商機的重要關鍵。

近年來美中貿易戰，雙方互徵關稅，延伸到科技戰，資安、網路安全與智財權保障受到高度重視。跨國企業開始調整跨國生產模式，台商加速回台投資，累積投資金額突破台幣1兆元，加上數千億元的海外資金匯回潮。台灣應該藉美國政府推動「經濟繁榮網絡」計畫，帶來全球供應鏈重組的機會，強化與美、日、歐盟、印度及新南向國家等經濟體的合作，積極擺脫中國大陸紅色供應鏈，加速推動產業數位轉型。紅色供應鏈一向覬覦台灣先進技術，透過挖角或是直接竊取，得到台灣廠商技術，甚至有商業間諜竊取關鍵技術與情報，相關案例屢見不鮮。

台灣貿易開放程度高、全球價值鏈參與程度深，台灣完整的高科技產業聚落及充沛的高科技人才，一向受到國際大廠肯定。台灣不但在國際供應鏈中可信賴度高，且台灣具備民主與自由的普世共同價值，台灣應以這些共同價值理念，提出產業合作發展對策。發揮台灣在資通訊、半導體、物聯網、人工智慧等產業具有深厚科技實力，持續掌握關鍵核心技術，並在國際供應體系中扮演關鍵角色。

美國倡議經濟繁榮網絡，代表以5G等新興科技為核心戰略的新型態地緣政治已漸成形。台灣應積極爭取加入信任夥伴聯盟，政府正在積極規劃的「六大核心戰略產業」或是已編列預算的前瞻基礎建設2.0中，也應調整與5G建設相關計劃，符合乾淨網路計畫標準。如同蔡總統國慶演說所宣告的，政府要串連政策，整合民間資源，打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮，掌握數位經濟時代的核心技術，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量。

（作者是中信金融管理學院教授兼金融管理研究所所長）