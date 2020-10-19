太陽能業者 促鬆綁農電共生

全球使用綠能的潮流，加上政府政策大力推動，使得台灣太陽能廠營運走出谷底，隨著本土業者愈來愈仰賴內需市場，業界認為，台灣在2025年裝設20GW（10億瓦）的目標是否能達陣，攸關廠商後續動能，台灣太陽光電產業協會理事長洪傳獻更是大聲疾呼，若要達標，農委會能否鼎力支持是重要關鍵。

洪傳獻身兼聯合再生能源董事長，他表示，原本行政院專案小組經濟部、農委會、內政部都有共識，營農型太陽能也是推動重點之一，但農委會日前修法預告《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第29條，將附屬農業設施地面型綠能限定於漁電，地面型農電條文刪除，也就是說營農型太陽能又被排除，此舉非常不利內需市場發展。

洪傳獻表示，太陽能電站三大問題是土地、饋線、環境生態，目前饋線已沒有太大問題，台電也承諾「土地到哪裡、饋線就到哪裡」；而環境生態更不是問題，因此剩下的問題就是土地。洪傳獻強調，土地問題需要農委會願意釋出土地，才能得到解決，期待農委會能與產業一條心，不要排除營農型發電方案。