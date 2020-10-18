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中油：下周汽油價格不調整、柴油調漲0.1元

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣中油公司表示，自明（19）日凌晨零時起汽油價格不調整，柴油調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.0元、95無鉛汽油每公升23.5元、98無鉛汽油每公升25.5元、超級柴油每公升19.3元。

台灣中油表示，本周受中國大陸原油進口量增加與市場供應短缺疑慮消除等因素相互抗衡影響，國際油價震盪微幅上揚。

本周調價指標7D3B週均價為每桶41.44美元，較前周40.92美元上漲0.52美元，新台幣兌美元匯率升值0.034元，國內油價依公式計算漲幅為0.92%，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.2元及0.4元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽油價格不調整，柴油調漲0.1元，汽、柴油應調未調的0.2元及0.3元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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