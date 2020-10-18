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營建署媒合失業者 解營建缺工

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

營建署表示，台灣同時面臨危老、都更持續擴張，加上台商回流設廠、公共建設速度加快等因素，營建業勞工缺工問題日益嚴重，在與勞動部討論後，將先行媒合國內失業勞工投入營造業市場，失業勞工經公立就服機構推介進入營造業，累計最高可領10.8萬元補助。

為解決營造業缺工問題，內政部日前向勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組提案，希望開放基地面積5,000平方公尺以上或樓地板面積2萬平方公尺以上，及工期一年半以上住宅、商辦可引進營造業移工，不過最後經勞動部會議討論後，遭到勞動部打回票。

營建署表示，現階段勞動部已訂定辦法，符合津貼資格的失業勞工經公立就服機構推介進入營造業，受雇每滿30天就累進領補助，前半年每月核發5,000元；第七個月至第12個月每月核發6,000元；第13個月至第18個月每月核發7,000元，累計合計可領10.8萬元。

此外，雇主經公立就服機構推介僱用獎助失業勞工，按勞工身分可領取每月9,000元至1.3萬元補助，最長可領12個月。

營建署表示，近年政府推動前瞻基礎建設公共工程，加上台商回流國內工廠大幅擴張，以及資金回流致房市供需增加，但年輕人較無意願投入營造業，導致缺工問題嚴重，目前將先以媒合國內失業勞工為主。

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