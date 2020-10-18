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「紓困3.0」追加預算 本周闖關三讀
「紓困3.0」追加預算案力拚10月23日三讀，經濟部8月向行政院報請先動用部分經費，9月起就先受理第3季紓困申請，截至10月14日製造及技術服務業受理4,867件、貿易服務業292件、會展產業216件，並未出現爆量申請情形。經濟部表示，會持續關注紓困3.0後續申請情形。相關申請案件已於10月開始陸續撥款，協助廠商紓困。
針對規模2,100億元紓困3.0追加預算案，立法院朝野黨團同意10月21日再次協商，10月23日院會處理此案，完成三讀程序。
經濟部指出，紓困3.0申請條件為今年7至9月間營業額，較去年同期或同月、前年同期或同月營業額減少達50%者；或其他經主管機關依不同產業規定應符合之要件，認定為「艱困企業」。
薪資補貼方面，經濟部提供補貼今年7至9月至多三個月之員工薪資，上限為員工薪資之四成或2萬元；營運資金方面，則依艱困企業員工人數乘以1萬元計算補貼額度，提供一次性補貼。
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