景氣回溫 紓困3.0申請未爆量

經濟部「紓困3.0」9月開放申請至今並未爆量，是否可解讀為景氣回溫？中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，這是因今年第3季國外疫情短暫解封，帶動需求，並出現補單情形。但近日歐洲疫情再度爆發，各大城防疫封鎖捲土重來，今年第4季景氣復甦仍有相當大疑慮和變數，即使到明年第1季也不明朗。

中經院副院長王健全認為，經濟部「紓困3.0」廠商申請案件數趨緩， 除申請業別有限制，景氣復甦是關鍵。因為從近幾個月製造業採購經理人指數（PMI）和非製造業採購經理人指數（NMI）來看，似可觀察到景氣已慢慢回溫。

整體來說，王健全表示，國內景氣下半年會比上半年好，明年又會比今年好。

吳大任指出，國內疫情趨於穩定，內需市場強勁，加上股市、房市熱絡都帶動消費力道，但畢竟出口部分受到全球經濟牽動，加上歐、美是我廠商最終出口地區，現在歐洲疫情反撲，對國內景氣復甦又投下不可預測變數。

經濟部工業局副局長楊志清表示，紓困3.0有行業別限制，且曾獲營運資金補貼者不予重複補貼，必須符合條件才能申請。至於產業景氣是否回溫，仍需視11、12月情勢而定，且不同產業狀況不太一樣，由於國外疫情捲土重來，因此仍考驗製造業廠商是否能穩定接單及彈性應對，還有供應鏈是否更具韌性。

此外，全台最大打工平台「小雞上工」調查也發現，後疫情時代活動熱，活動展覽類職缺翻倍成長。「小雞上工」品牌公關宋宜薇表示，雖然國外新冠肺炎案例不斷增加，但台灣防疫成功讓民眾安全進行戶外活動，上半年因疫情取消或延宕的活動與展覽也集中在這幾個月舉辦，像是周年慶、婚紗展、戶外市集等，讓這段時間出現大量活動零工職缺，光是9月至今就有2,000多個工作機會，粗略估計光9~10月就能創造高達500萬元零工商機。