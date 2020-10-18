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電表商機大 三業者搶進
智慧電表成為節電小尖兵，斯其大、康舒、中興電等在台電逐年採購智慧電表下，受益可期。
為確保電力穩定供應，朝非核家園目標邁進，政府除擴大再生能源發展，亦積極推動節約能源措施，透過智慧電表搭配時間電價等，加強需求面管理，讓能源達到最適使用效率，達成抑低尖峰用電及節約能源目標。
台灣有1,400萬具電表要分年發包，且智慧電表耐用年限可達八年，台電規劃每年採購100多萬具；智慧電表價格與機械電表黃金交叉，台電不可能回頭花一樣金額買機械電表。
斯其大指出，有完整IoT產品線，包括智慧電表、智慧水表、能源管理系統、4G通信模組等。現今智慧電表、通訊標訂單有7億元，預估下半年出貨上看6億元，成為台灣最大智慧電表、通訊標業者。
去年台電招標的智慧電表115萬具、通訊模組104萬具，業者預估，今年下半年台電開標的單相智慧電表、三相電表及通訊模組數量不低於去年同期，有利斯其大、康舒及中興電業績進帳。
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