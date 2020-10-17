Amazon Prime Day 台灣品牌賣出佳績
一年一度的亞馬遜 Prime Day (美國時間10月13日-10月14日)落幕，第三方賣家銷售業績創下35億美元的歷史新高。台灣賣家的成績也不遑多讓，台灣寵物新創Tomofun的「Furbo狗狗攝影機」推出以來熱銷133國，連續三年勇奪10國AmazonPrime Day寵物類別銷售第一，更較去年成長200%；德隆公司的自有電競品牌Montech，短短一年在美國市場建立起名氣，Prime Day總銷量達去年的10倍，有六項產品進入熱銷排名；Cubo Ai的寶寶監視器在美國、英國、澳洲、加拿大等站點，當日整體銷售量達到平日的6倍，澳洲搶下寶寶監視器類別的第一名。
2020年亞馬遜全球Prime Day（亞馬遜會員購物日）期間，以中小企業為主的第三方賣家銷售業績再創新高，在19個國家的銷售額超過35億美元，較去年增長近60%，成為至今為止亞馬遜第三方賣家銷售業績最好的一屆Prime Day。今年，亞馬遜預計將投入180億美元，幫助中小企業在亞馬遜全球各個站點取得成功。本屆Prime Day，亞馬遜致力提供中小企業更好的協助，日前宣佈投入超過1億美元，幫助全球中小企業在Prime Day和年終購物旺季持續增長。第三方賣家最暢銷的產品類別為居家寢具、無線配件、營養保健、藝術、手工縫紉、個人醫護等。
台灣寵物科技新創Tomofun行銷長Maggie Cheung表示，「Furbo狗狗攝影機」推出以來熱銷133國，並連續三年勇奪10國Amazon Prime Day寵物類別銷售第一。今年Amazon會員日一天內Furbo的銷量超過過去三個月的總量，比起去年更是達到了200%成長。
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