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財股一週／國安基金達成護盤決定退場 新iPhone台灣買比美國貴4,000元
1.國安基金達成護盤任務 決定退場
國安基金12日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤，這波護盤任務順利達成，也創下歷次護盤動用子彈最少紀錄，根據財政部資料，歷次國安基金啟動護盤，動用護盤子彈最少的是第三次，2004年的16.28億元...
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2.來台僅1年！淘寶台灣宣布年底結束營運 已關閉平台無法下單
今年8月24日經濟部投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，並需限期於6個月內撤回投資或改正，而克雷達台灣分公司（淘寶台灣）15日突然發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運...
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3.日立吃永大過半股權恐變天？第二大股東寶佳這樣說
永大機電（1507）大股東之一日商日立最新持股過半，外界預期日立可能明年第1季發動提前改選，讓永大再度變天。支持現任董事長許作名的新公司派大股東寶佳集團高層人士表示，日立砸錢買永大股權過半，證明現有經營團隊績效受肯定，歡迎日立與所有股東一起，共同支持由許作名領導的專業與績效均佳的經營團隊，寶佳集團也會繼續支持許作名團隊，不必調節持股...
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4.新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了
第一代5G蘋果手機iPhone 12問世，但是眼尖的網友卻發現，蘋果提出的匯率大約在33元上下，對比目前新台幣已升破29元，現在入手iPhone 12會有匯兌損失，中央銀行總裁楊金龍說，以美元計價，在美國買手機換算新台幣，台灣賣的比較高，這不是央行主管的職責，但找出台灣買蘋果手機比較貴原因，一部分是供需因素，有一些因素也是因為沒有反應匯價...
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5.台積電Q3好會賺 每天一開門就進帳15億
台積電（2330）15日第3季財報公布，單季稅後純益1,373.1億元，平均每天一開門就進帳14.92億元，每股純益5.3元，大賺超過半個股本；累計台積電今年前九月稅後純益3,751.19億元，每股純益14.47元...
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