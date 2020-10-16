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財股一週／國安基金達成護盤決定退場 新iPhone台灣買比美國貴4,000元

聯合新聞網 / 綜合報導
國安基金12日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤，圖為證交所畫面。記者季相儒／攝影
國安基金12日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤，圖為證交所畫面。記者季相儒／攝影

1.國安基金達成護盤任務 決定退場

國安基金12日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤，這波護盤任務順利達成，也創下歷次護盤動用子彈最少紀錄，根據財政部資料，歷次國安基金啟動護盤，動用護盤子彈最少的是第三次，2004年的16.28億元...

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2.來台僅1年！淘寶台灣宣布年底結束營運 已關閉平台無法下單

今年8月24日經濟部投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，並需限期於6個月內撤回投資或改正，而克雷達台灣分公司（淘寶台灣）15日突然發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運...

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3.日立吃永大過半股權恐變天？第二大股東寶佳這樣說

永大機電（1507）大股東之一日商日立最新持股過半，外界預期日立可能明年第1季發動提前改選，讓永大再度變天。支持現任董事長許作名的新公司派大股東寶佳集團高層人士表示，日立砸錢買永大股權過半，證明現有經營團隊績效受肯定，歡迎日立與所有股東一起，共同支持由許作名領導的專業與績效均佳的經營團隊，寶佳集團也會繼續支持許作名團隊，不必調節持股...

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4.新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

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5.台積電Q3好會賺 每天一開門就進帳15億

台積電（2330）15日第3季財報公布，單季稅後純益1,373.1億元，平均每天一開門就進帳14.92億元，每股純益5.3元，大賺超過半個股本；累計台積電今年前九月稅後純益3,751.19億元，每股純益14.47元...

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財股一週

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無薪假最新數據1.3萬人 比上期增加348人

勞動部今公布最新減班休息(俗稱無薪假)數據，本期實施家數624家、1萬3058人，比上期增加28家、348人。

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台商關鍵技術未納管 蔡易餘：恐助長紅色供應鍊

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勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有624家、13,058人，一周之內增加28家、34...

勞退新制首批6.7萬人 為何僅244人申請月領？

勞退新制自2005年7月實施，於今（2020）年7月滿15年，約6.7萬勞工將可選擇月領，截至9月底，已有244名勞工提出月領申請，平均請領金額4,200元，這麼少人提領勞退金，令人意外。勞保局指出，有愈來愈多勞工選擇不急著將勞退金全部領出來，因為可以繼續參與勞退新制基金分紅。

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國安基金達成護盤任務，12日召開例行委員會議決議退場，這波護盤長達207天，國安基金卻只花7.5億元，為歷次護盤子彈最少金額，外界好奇操盤手是如何做到的？

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