財股一週／國安基金達成護盤決定退場 新iPhone台灣買比美國貴4,000元

4.新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了 第一代5G蘋果手機iPhone 12問世，但是眼尖的網友卻發現，蘋果提出的匯率大約在33元上下，對比目前新台幣已升破29元，現在入手iPhone 12會有匯兌損失，中央銀行總裁楊金龍說，以美元計價，在美國買手機換算新台幣，台灣賣的比較高，這不是央行主管的職責，但找出台灣買蘋果手機比較貴原因，一部分是供需因素，有一些因素也是因為沒有反應匯價... 【相關閱讀】 ‧新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了