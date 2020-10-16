經濟部再射一箭 65座水資源回收中心加入抗旱

全台水情吃緊，經濟部繼14日起轉亮桃園、新竹、苗栗及台中地區水情黃燈，並於同日宣布停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，並升級「旱災中央災害應變中心」後，今日經濟部再射抗旱第四箭，地方政府的65座水資源回收中心也加入抗旱。

經濟部指出，地方政府已開放提供65處水資源回收中心放流水供次級用水使，合計可供應約每日42萬噸，其中板新至台中地區計34座，合計可供應約每日31萬噸。統計今年1月迄今各項節水調度措施，已節水約6.8億噸及北水南調水量2.4億噸。

另內政部已規範一定規模以上新建建築物應有雨水貯留利用措施，且水利署已針對用水量達一定規模的開發行為亦會要求合理的循環用水回收率，可進一步提升自來水用水回收再利用比率。

此外，經濟部並指出，各水庫管理單位已把握水庫水位較低時機，加強辦理水庫陸挖清淤作業，大幅提高清淤成效，至10月上旬已清淤1,222萬立方公尺以上，已約佔今年度清淤目標量的96%，為歷年平均清淤量2倍以上。

至於109年二期稻作，因應水庫蓄水仍需考量枯水期民生用水需要，經濟部表示，目前農委會農田水利署各管理處均已加強農業節水灌溉管理，由各工作小組依每日降雨情形適時調整配水，除儘量維持多數農業稻作生長外，亦可將水源儘量蓄存於水庫；各科學園區管理局、工業局及加工出口區管理處已持續督促所轄園區廠商工業自主節水5%以上。

經濟部表示，面對今年降雨異常嚴峻水情，政府已完成抗旱整備及多元開發緊急用水規劃，並將成立中央旱災應變中心，透過中央、地方及民眾共同合作節水，確保公共用水穩定供應。