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建構產品再利用供應鏈 曾文生：經濟部擬定三階段策略

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

經濟部政務次長曾文生今（16）日指出，2016年蔡總統上任後，就將循環經濟列為台灣重點產業發展方向，今年受到新冠肺炎疫情影響，全球遇到了供應鏈重組問題，但在產品供應鏈重組的同時，也應該一起思考，能夠再利用的供應鏈、循環鏈是否也一起建構起來。對此，經濟部也已擬定三階段策略。

曾文生今日出席「2020臺灣循環經濟高峰會論壇」時表示，商品流通已經跨出國界，商品的回收再利用，也應一起跨出國界，這個議題值得大家繼續討論下去。

曾文生指出，商品在流動這一段是經濟部在負責的，大家近來也關心美國做了哪些工作？像是環保科技的發展，也做了很多關於循環經濟政策的推動，台灣作為美國重要貿易夥伴，台灣也提出想法。

曾文生進一步指出，關於商品回收再利用的供應鏈，經濟部擬定三階段策略。第一階段是建立框架，因為事業單位已面臨事業廢棄物處理問題，若提高利用率，就能夠減少廢棄物的量，但法規障礙要先突破，先建框架，這是第一個階段的重要工作。

第二則是要能夠掌握整個回收再利用狀況，曾文生表示，這部分需要透過數字化管理，也就是數位化的應用。

第三階段是要符合聯合國訂定的標準，曾文生指出，台灣物質資源相對少，但是台灣的回收，從過去到現在都做得相對好，在這樣的基礎上，建立更好的產業系統，希望未來在商品選擇和產品製造上，都能有更多循環再利用的機會。

經濟部 廢棄物 美國

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