智慧安防公會成立 扮演產業及政府溝通重要橋樑

台灣智慧安防公會今（16）日正式成立，理事長江添貴表示，將以加強凝聚會員力量、健全安防產業環境兩大方向為作業重點，並將向政府爭取具備會員資格始可承攬安防公共工程、安防施工證照認證機制及安防資安標章由公會管理認證之機制，而完成智慧安防政策白皮書也是任內的重要工作項目，並以共同再創造台灣安防產業的另一高峰為最終願景。

江添貴表示，對全球安控產業來說，2020年的新冠肺炎疫情、中國安控大廠海康、大華及IC供應商海思被美國列為實體清單等事件，讓產業產生重大變化。美國對中國的管制與衝突，對台灣的安控廠商而言，可謂是重新燃起生機的時刻，今天智慧安防公會服務處啟用儀式，可說是台灣安控產業反轉契機的象徵。

智慧安防公會前身為台灣安全設備與服務產業協會，協會在2015年由經濟部工業局輔導成立，負起整合國內安全相關產業與扶植安防產業、帶動產業經濟的責任。隨著智慧化時代來臨，為藉台灣ICT（資訊與通信科技）產業的優勢基礎與能量以進一步協助安防產業升級、提升安防產業的產經地位，產業協會提升為同業公會，台灣智慧安防工業同業公會於去年年12月19日成立並正式運作，並於今天與昇銳電子中和分公司舉辦聯合啟用酒會。

酒會在擔任智慧安防公會首屆理事長昇銳董事長江添貴介紹當日與會貴賓後揭開序幕。公會前身的協會歷屆理事長：臺杉投資管理顧問公司董事長暨總統府資政吳榮義、國家安全會議諮詢委員郭臨伍、晶睿董事陳文昌與現任理事長上敦企業有限公司董事長張清枝均蒞臨現場，桃園市市長鄭文燦也到場給予祝福。