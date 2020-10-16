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吳怡農「國土防衛」構想 暴露的問題卻遠超軍事層面

foodpanda迫外送員簽不平等條約？公司回應了

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

餐飲外送平台foodpanda近日傳出要求外送員簽署條約，內容寫明平台與外送員屬於承攬關係，也要求外送員不得以僱傭關係或勞工身分提出請求，違規者將面臨高達20萬元的違約金。foodpanda公司對此表示，合約並未改變，只是從紙本轉換為數位，並指出foodpanda從未在台灣訴諸相關條文。

蘋果新聞網》今（16）日報導指出，有多名外送員向媒體投訴foodpanda強迫簽署「不平等條約」，不但強調外送員與平台間的承攬關係，若外送員違規以僱傭關係或勞工身分提出請求，將需給付20萬元的違約金。此外，如果外送員拒絕簽署該合約，帳號就可能面臨停權。

foodpanda聲明指出，平台與外送員的合約一向都是全球制式，自從平台推動數位化以來，一直都是採用同一份合約，並非突發更新；部分過去以紙本形式議約的外送員，將於本次一併轉入數位化平台，對於權益更有保障。

foodpanda表示，針對部分外送員有疑慮的條文，已個別進行說明，強調只要符合承攬合約，不會有任何處罰措施。同時，foodpanda從未在台灣訴諸相關條文。

foodpanda也強調，該平台是率先響應台北市外送平台業者管理自治條例，主動提供符合法規保險規範的外送平台，所有外送員上線前都享有保險保障。

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