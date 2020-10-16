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無薪假微升！勞部：現有624家企業、逾1.3萬人放無薪假
勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前實施無薪假有624家、13,058人，一周之內增加28家、348人，增加主要集中在製造業、批發零售業。
勞動部認為，長期來看，無薪假有穩定減少趨勢，期間統計難免會有些微波動。
根據勞動部最新統計，製造業向來無薪假重災區，這期仍有203家、8,860人實施無薪假，較上一期微增5家、75人。四大製造業無薪假情勢則有增有減。
其中，因受全球需求減少、衝擊最嚴重的金屬機電工業，目前仍有百家、3,205人實施無薪假，較上一周增加2家、96人。資訊電子工業目前則有23家、752人實施無薪假，較上一期增1家、13人。
化學工業現則有47家、4,236人實施無薪假，較上一期減1家、82人。民生工業現則有33家、667人實施無薪假，較上一期增3家、48人。
服務業部分，批發零售業則有209家、1,920人實施無薪假，較上一期增加12家、106人。運輸倉儲業現則有31家、734人實施無薪假，較上周增6家、58人。
勞動部統計指出，支援服務業（含旅行社）則有65家、564人實施無薪假，較上一期增加4家、12人。住宿餐飲業目前僅有15家、230人實施無薪假，較上一期減3家、20人。
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