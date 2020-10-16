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富比士亞洲權力商業女性排行，台灣掛零...甚至輸東南亞！原因是「沒制度」?

商業周刊 / 黃齊元／商周.com專欄作家
富比士雜誌公布2020年「亞洲權力商業女性」（Asia’s Power Businesswomen）排名，這25位女性企業家不但展現過人的領導力，還成功對抗疫情的挑戰。 (來源：Forbes)
富比士雜誌公布2020年「亞洲權力商業女性」（Asia’s Power Businesswomen）排名，這25位女性企業家不但展現過人的領導力，還成功對抗疫情的挑戰。 (來源：Forbes)

摘要

富比士雜誌最近公布「亞洲權力商業女性」（Asia’s Power Businesswomen）排名，總共選出25名女性。按國家來區分，台灣竟無人上榜，為什麼？作者認為台灣的商界仍須努力，目前尚未具備培養成功女性的體制。

這是一個女力的時代，女權在全世界各地都越來越彰顯。

最明顯的例子是美國總統選舉，民主黨總統候選人拜登特別找了一位女性賀錦麗（Kamala Harris）作為搭檔，她還年輕，而拜登已經77歲，萬一將來拜登身體不好，她就可能變成美國第一位女總統。

現任眾議院議長斐洛西（Nancy Pelosi）也是女性，川普經常攻擊她，並詆毀女性，所以拜登很聰明，找一位女性副手一起來對抗川普，這說明全世界對女性族群的重視。

國際上女性的領導人很多，除了德國總理梅克爾以外，芬蘭、丹麥、紐西蘭總理都是女的，更不用說我們的蔡英文和香港的林鄭月娥。

美國最重視兩性平等的大法官金斯伯格最近過世，川普特別提名一位女性保守派候選人巴瑞特（Amy Barrett）來遞補，她屬於極端保守派，堅決反對墮胎，立場鮮明，是一位敢甘冒忤逆當前女性正義主流大不諱的傑出法律專家。巴瑞特今年只有48歲，有可能繼續做3、40年，將長期影響美國對女權的立場，因此特別引起爭議。

再來看運動的領域，近期也有多新女性竄起，一個比一個年輕。剛結束的法國網球公開賽，女單冠軍是波蘭人，今年只有19歲。她打敗的柯寧是今年澳網女單冠軍，也只有21歲。最值得注意的是日裔大坂直美，她今年23歲，已拿下兩座美網、一座澳網，共三個大滿貫冠軍，也是當今收入最高的女運動員，算是亞洲之光。

前一陣子蔡英文登上時代雜誌封面，實至名歸，台灣在她的領導下，今年有許多突破，得到全世界的肯定，因此蔡英文是女性之光。

但問題是什麼？在蔡英文二任內閣閣員中，女性所占的比例特別少，只有經濟部長王美花和勞動部長許銘春2位，基本上是一個男性內閣，比第一任時期更開倒車，這也是最為人所詬病的地方。

決心很重要，像歐美在推動相關議題時，會透過一些機制來促進整體發展。比如說投資銀行高盛今年初決定，未來如果一家公司董事會中沒有至少一名女性，將不會協助其上市，台灣可能需要一些硬指標來改善女性的地位。

若把焦點轉到商業，那台灣女性的表現可以說完全不及格。富比士雜誌最近有一個「亞洲權力商業女性」（Asia’s Power Businesswomen）排名，總共選出25名女性。按國家來區分， 印度4人，中國3人，泰國3人，印尼2人，新加坡2人，南韓2人，澳大利亞2人，越南2人，日本2人，馬來西亞1人，菲律賓1人，香港1人。

其中竟然沒有一個台灣人！以往這個排名王雪紅是常客，但隨著宏達電近兩年衰退，連她也消失了。我們可以思考一下，電子五哥或台灣半導體大廠中，有沒有女性主管？我相信一定有不錯的人才，只是她們沒有受到相對的重視。

但全球半導體產業，卻有一位女性的台灣之光，就是超級（AMD）半導體現任CEO蘇姿丰（Lisa Su），她出生於台南市，三歲時移民美國，麻省理工學院畢業，今年只有50歲。她成功扭轉了超微，被認為是美國半導體界最成功的CEO。

有一點我可以確定，假如蘇姿丰當年沒有去美國，留在台灣，她不會有今天的成就，頂多在台積電擔任一個副總職務，但不可能爬到CEO的位置。

台灣應該感到羞愧的，是我們在女力方面，連很多亞洲新興國家都不如，包括泰國、印尼、越南、馬來西亞和菲律賓。

台灣在鼓勵年輕人和LGBT議題上做得都不錯，在亞洲可以算領導者，唯獨在女性平權這方面落後，非常可惜！

希望未來在政治以外，能有更多的台灣傑出女性出頭，帶領台灣走向世界！

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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