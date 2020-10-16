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CIP彰芳暨西島離岸風場運維工程正式動土 明年10月完工

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
CIP彰芳暨西島離岸風場運維工程正式動土，打造亞太首座離岸風電運維中心。 圖／CIP提供
CIP彰芳暨西島離岸風場運維工程正式動土，打造亞太首座離岸風電運維中心。 圖／CIP提供

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）的彰芳暨西島離岸風電計畫，位於彰化的運維中心正式動土。運維中心的營建工程由瑞助營造與彰化在地的金主營造公司領銜，攜手台灣世曦工程一同進行。

CIP指出，運維中心以彰化漁港為基地，佔地超過2,000坪，自8月底正式簽約、9月底順利取得建照、10月正式開工，預計於民國110年10月完工，完工後將是第一座由開發商主導興建，符合國際標準，可使用20年以上的運維基地。

該中心內部設施將包含運轉控制中心、離岸風機備品的倉儲空間、與環境教育場域，預計將配置70名技術人員，包含運維中心負責監控風場運轉的技術人員，以及風場執行運維作業的維修人員等。

哥本哈根風能開發董事總經理許乃文表示，CIP是工業局彰濱工業區西三區的首位承租戶，有別於一般工程多以技術、價格作為投標廠商的評分標準，彰芳暨西島離岸風電計畫在最初廠商資格評選就限定要求包含人員、設備及材料等項目務必使用彰化團隊，而瑞助營造成功整合在地產業能量，把在地化比例大幅拉高至80%，徹底實踐在地優先、彰化優先的承諾。

許乃文並進一步指出，未來維護運轉中心將有國際首屈一指風機大廠駐廠，與本土技術人員協力，把世界帶進彰化。

離岸風電

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