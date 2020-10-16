愛樂電台連日砲轟文化部 樂迷瞳孔放大

喜歡FM99.7的人，本周天天幾乎每隔整點就會聽到一段長約3分鐘的廣告，質問文化部是智商有問題，還是被逼得智商有問題。聽得樂迷瞳孔放大，既驚訝又讚嘆。

樂迷C說，愛樂是怎麼了；樂迷L說，是有案子被卡住了嗎；樂迷T說，梗鋪太長了，得聽好幾遍，才聽得懂大概在講什麼，建議把梗弄短點，不要超過一分半。

這段似在砲轟文化部的廣告，從「愛樂觀點：執牛耳，不可以當害群之馬」講起，接著以柔美的送葬名曲千風之歌做背景音樂，敘說「李登輝前總統走了，這是他最喜歡的千風之歌，源自印地安人的詩歌」。

1995年李前總統回母校康乃爾大學的時候，以「民之所欲，長在我心」為題發表了重要演說。不管您是否喜歡李前總統，然而取材自中國《尚書》的這句話，就是民主國家的基本信念。

愛樂電台自述，今年取消了九場大型音樂會，「誰教我們說了26年追求美好的心不能改變」。

話鋒一轉痛批，文化部先放演奏家進來，再研究外籍表演者來台開放辦法，造成其他表演主辦單位要求比照辦理，反向操作、荒腔走板，是智商有問題，還是被逼得智商有問題。

第二波疫情在全球蠢蠢欲動，台灣要有危機意識。

外籍表演藝術團體或是個人開放來台室內巡迴演出，病毒有沒有可能也跟著到處擴散？

老外拿錢走人，牛耳或是主辦單位報復性收割成果；花了錢去看演出的觀眾卻擔心是否中鏢，贊助廠商推廣音樂卻得到負面形象。

請問文化部這是什麼邏輯，為什麼不鼓勵民眾去欣賞本土、安全的表演呢。牛耳之道，什麼是企業社會責任？

南韓教會群聚感染的教訓記憶猶新，台灣人的命重要，還是讓商人、老外發國難財重要？

人民有免於恐懼的自由，五線譜上沒有病毒的符號。

民之所欲長在我心，以上言論就是愛樂電台立場。