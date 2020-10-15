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美國商機日徹夜開跑 美方參與層級史上最高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
2020「美國商機日」15日上午舉辦開幕式，(左起)國貿局局長江文若、外貿協會董事長黃志芳、AIT處長酈英傑與(後方螢幕中)美國商務部次長Joseph Semsar等三人及各州代表合影。圖／貿協提供
2020「美國商機日」15日上午舉辦開幕式，(左起)國貿局局長江文若、外貿協會董事長黃志芳、AIT處長酈英傑與(後方螢幕中)美國商務部次長Joseph Semsar等三人及各州代表合影。圖／貿協提供

經濟部國際貿易局及外貿協會共同主辦，美國在台協會（AIT）、美國各州政府辦事處協會（ASOA）及經濟部投資處協辦的2020「美國商機日」，15日於台北國際會議中心隆重舉行。今年美方參與層級較往年為高，包括美國商務部次長Joseph Semsar、副次長Greg Kalbaugh、助理部長Ian Steff三位官員，以及美國30州州長/廳長皆透過視訊表達對台美合作的肯定與期待。

外貿協會董事長黃志芳於開幕致詞時表示，美國為台灣重要的貿易盟友，疫情下更凸顯台灣於全球供應鏈移轉中扮演關鍵角色，貿協也將持續透過「台美企業聯盟」籌組赴美拜訪團、並規畫共同拓展第三地，擴大台美合作範疇及契機。

經濟部貿易局局長江文若指出，台美雙方合作不侷限於高科技產業，台灣機械製造業也將成為美國重建製造實力的合作夥伴。

AIT處長酈英傑於致詞時提到，台美關係的基礎是共享自由及民主價值，美國商機日是達成台美共享經濟價值及繁榮的最好實證，台美關係是「真朋友，真進展」，往年台灣皆籌組最大代表團赴美參加選擇美國投資高峰會，此活動明年6月將於美國華盛頓特區舉辦。

本屆「美國商機日」史無前例地以馬拉松的方式從10月15日早上9點到隔日早上10點，超過24個小時持續辦理一系列活動。投資說明會由美國各州商務與駐台代表於線上及現場介紹美國投資環境與布局商機。美國通路市場商機調查報告會於線上直播開講，分享美國最新消費趨勢。最後為突破地區及時差限制的視訊洽談會。

本次洽談會為配合美方時間，安排於夜間及清晨進行視訊洽談，共計有18家美國買主，包含全球第一大電商平台Amazon，美方採購品項涵蓋：資通訊產品、機械、五金手工具、汽車零配件及文具禮品，參與的台灣供應商包括電子五哥等資通訊大廠。

經濟部 視訊 外貿協會

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