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8月受僱員工數年減4.3萬人 這些產業受傷最重

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
主計總處今（15）日指出，8月底工業及服務業全體受僱員工人數795.1萬人，月增0.02%。 本報資料照片
主計總處今（15）日指出，8月底工業及服務業全體受僱員工人數795.1萬人，月增0.02%。 本報資料照片

主計總處今（15）日指出，8月底工業及服務業全體受僱員工人數795.1萬人，月增0.02%。主計總處表示，勞動市場逐步回穩，但仍未回到疫情前水準，尤其是部分傳產製造業仍受新冠肺炎疫情衝擊。

主計總處表示，8月底全體受僱員工人數795.1萬人，較上月底增加2,000人，呈連三個月增加之勢，惟增幅不大。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，內需型服務業明顯好轉，住宿及餐飲業月增2,000人、零售增400人，但製造業則月減4000人。

陳惠欣進一步指出，8月紡織成衣製品製造業受僱員工續減1,000人、金屬製品製造業月減1,000人、機械設備製造業減少400人，反映仍受到疫情衝擊。

若和去年同期相較，今年8月受僱員工人數較去年同月減少4.3萬人、或減少0.54%，此為金融海嘯、2010年以來同月首次負成長。若和疫情爆發前的去年底相較，則仍減6.8萬人。

主計總處進一步指出，8月製造業受僱員工人數較去年同期減2.8萬人、8月服務業受僱員工人數也年減2.1萬人，其中，8月住宿餐飲受僱員工數年減3.4萬人，再再顯示勞動市場尚未回復到疫情前的水準。

今年8月製造業受僱員工，其中紡織成衣業年減1.1萬人，機械設備業年減8,000人，都是受疫情衝擊最嚴重的產業。

製造業 疫情

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