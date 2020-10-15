區域鏈前景看好 未來十年帶動全球GDP 1.8兆美元

資誠聯合會計師事務所於今（15）日發布《區塊鏈對全球經濟影響報告》，評估當前使用區塊鏈技術的方式，以及分析區塊鏈可能對全球經濟產生的影響，預估在未來十年內，區塊鏈技術帶動全球GDP增加1.8兆美元。

報告預測，到了2030年，區塊鏈在中國大陸（4,400億美元）和美國（4,070億美元）的潛在淨收益最高，接著依序是德國（950億美元）、日本（720億美元）、英國（720億美元） 、印度（620億美元）和法國（590億美元）。

在各項應用領域中，商機最大者為「追蹤產品和服務」，潛在商機達9,620億美元，其次是支付和金融服務（4,330億美元）、身份管理（2,240億美元）、應用於合約和解決爭議（730億美元）、強化客戶關係（540億美元）。

從產業來看，最大的受益者將是政府部門、教育和醫療健康產業。資誠預測，在2030年，上述產業運用區塊鏈技術的身分管理，受益約5,740億美元；同時，商業服務業、通信和媒體業、批發零售業、製造業和建築業，將運用區塊鏈吸引消費者，並滿足消費者對追溯產品來源的需求而受益。

資誠金融產業服務副營運長郭柏如表示，長期以來，區塊鏈技術一直與加密貨幣有密切關聯，例如比特幣，但區塊鏈能提供的更多，特別是在公私部門如何保護、共享和使用數據方面，尤其面對新冠肺炎大流行，區塊鏈可以提高企業及社會的信任、透明度和效率，協助企業重新思考營運面向和重新設計營運架構。