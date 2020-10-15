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CIP風場運維工程動工 打造亞太首座離岸風電運維中心

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳暨西島離岸風電計畫，位於彰化的運維中心今日舉行動土典禮。圖／ClP提供
哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳暨西島離岸風電計畫，位於彰化的運維中心今日舉行動土典禮。圖／ClP提供

哥本哈根基礎建設基金(CIP)彰芳暨西島離岸風電計畫，位於彰化的運維中心今(15)日動土。哥本哈根風能開發董事總經理許乃文表示，運維中心預計2021年10月完工，未來將以打造亞太第一座專業的離岸風場運維港口為目標。

許乃文表示，CIP是工業局彰濱工業區西三區的首位承租戶，感謝工業局、彰濱工業區在土地規劃與承租上的協助，也感謝彰化縣政府協助順利核發建照。

運維中心的營建工程，由龍邦集團旗下的瑞助營造，與彰化在地的金主營造領銜，攜手台灣世曦工程一同進行，彰化縣議會議長謝典林也與會參與祈福。

運維中心以彰化漁港為基地，占地逾2萬坪，自8月底正式簽約、9月底取得建照、10月正式開工。完工後將是第一座由開發商主導興建，符合國際標準、可使用20年以上的運維基地。

中心內部設施將包含運轉控制中心、離岸風機備品倉儲空間、環境教育場域，預計配置70名技術人員，包含運維中心負責監控風場運轉的技術人員，以及風場執行運維作業的維修人員等。

許乃文也指出，有別於一般工程多以技術、價格作為投標廠商的評分標準，彰芳暨西島離岸風電計畫在最初廠商資格評選時，就限定要求包含人員、設備及材料等項目務必使用彰化團隊。

而瑞助營造成功整合在地的產業能量，把在地化比例大幅拉高至80%，徹底實踐在地優先、彰化優先的承諾。未來維護運轉中心將有國際首屈一指風機大廠駐廠，與本土技術人員協力，把世界帶進彰化。

具有豐富跨國合作經驗的瑞助營造，有著30年來穩紮穩打的基礎，董事長張正岳說，瑞助很榮幸能與CIP一同打造國際級的運維中心，未來將按國際環安衛標準，如期如質地完成整體建設工程。

瑞助與CIP都是獲重大獎項肯定的公司，瑞助不但獲得台灣循環經濟獎、金質獎等殊榮，CIP也勇奪亞洲最佳企業雇主獎，雙方都是用行動愛台灣、致力於永續經營的優質企業。

而世曦工程顧問在完成彰濱離岸風電運維基地碼頭細部設計後，也擔負運維基地碼頭工程監造，並執行CIP運維中心的專業營建管理。

離岸風電 碼頭

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