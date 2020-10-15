安特羅攜手美Abcombi Biosciences 開發肺炎鏈球菌疫苗
興櫃股安特羅（6564）今（15）日公告，與美國生技公司Abcombi Biosciences公司簽訂肺炎鏈球菌疫苗的共同開發協議，主要是簽訂產品於台灣、大陸及東南亞地區之授權與共同開發協議，投入肺炎鏈球菌疫苗之製程開發及臨床試驗執行之評估。
安特羅表示，雙方合作的肺炎鏈球菌疫苗的產品開發完成後，授權於台灣與大陸地區銷售。此合約授權範圍至人體臨床試驗一期結束，於合約效期內本公司享有優先議約權，後續將依實際執行情形另行簽訂合約。
安特羅表示，依照雙方所簽署契約內容，安特羅需負擔未來授權區域內的產品開發費用及每年10萬美元之授權金。
安特羅是國光生技子公司，該公司另外也自國家衛生研究院取得新冠肺炎DNA疫苗的授權，目標今年底進行一期人體臨床試驗。
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