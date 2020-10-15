快訊

南港女模遭性侵殺害案 凶嫌程宇確定逃死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淘寶台灣撤台 王美花：這是廠商自己的評估與決定

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今（15）日無預警發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運(本報資料照片) 張國興
克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今（15）日無預警發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運(本報資料照片) 張國興

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今（15）日無預警發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運，並自15日上午11:00起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能。對此，經濟部王美花回應表示，這是廠商自己的評估與決定。

今年8月24日經濟部投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，並需限期於6個月內撤回投資或改正。

王美花表示，針對淘寶台灣經濟部之前已提出處分理由，並請他們改善，處分書中也明確表示有6個月的改善期，就她了解，淘寶台灣曾有來經濟部詢問，但並沒有具體提出要怎麼改？今日淘寶台灣突發聲明表示將在年底停止在台灣的營運，王美花說，這是廠商自己的評估，他們自己公司的決定。

針對目前是否有其他電商也可能屬於陸資，經濟部是否還有其他標的，或者被陳情，或接獲調查中的業者？對此，王美花否認。

此外，王美花也強調，關於陸資來台投資審查趨嚴，預告草案已針對陸資的股權計算，還有控制力部分都有做進一步的修正，目前就是這個樣子。

淘寶 經濟部 王美花

延伸閱讀

台幣匯率28元短常態 楊金龍：影響傳產 王美花有給壓力

經長：水情告急 有最壞打算

全年降雨恐創新低 王美花：做最壞的打算、最好的準備

萊豬新增貨號不可行？ 民眾黨團要王美花「踹共」

相關新聞

淘寶台灣撤台 王美花：這是廠商自己的評估與決定

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今（15）日無預警發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運，並自...

2020年 台灣總人口開始負成長！

9月中時，勞動部因為社會對於勞保年金的改革意見分歧，主動暫緩了年底前提出改革方向的規劃，讓廣大受薪階級鬆了一口氣。問題是，當台灣的人口開始負成長，人口紅利又即將消逝，年金爆發財務危機只是遲早的問題──而且，這可能還不是最嚴重的問題。

淘寶台灣撤台 王婉諭：肯定經濟部 將持續追蹤員工權益

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今天發出聲明，決議在今年12月31日23點59分正式停止克雷達在台灣的營運。時代力量立委王婉...

淘寶台灣關站 電商業者：進來與離開都無感

來台僅一年的淘寶台灣，今天宣布關站。但電商平台業者認為，台灣消費者在電商平台上早就都已經有既定的使用習慣，台灣淘寶的用戶...

淘寶台灣年底將撤出 投審會：尊重決定

英商克雷達經營的「淘寶台灣」今（15）日宣布12月31日停止在台營運，投審會回應，尚未收到廠商正式通知，但會尊重廠商決定...

淘寶台灣撤台 藍委：支持經濟部大方向但要做整體評估

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今天發出聲明，決議在今年12月31日23點59分正式停止克雷達在台灣的營運；國民黨立委曾銘宗...

台美貨品貿易逆勢長 1~8月雙邊貿易額逾531億美元

近期以來，台美關係已有多項實質進展，經濟部與外貿協會今（15）日在台北國際會議中心共同揭開「2020年美國商機日」序幕。...

核四燃料棒剩240束 台電想辦法年底前運回美國

立法院決議，台電今年底前要將核四廠1744束燃料棒運至美國。原能會主委謝曉星今天表示，目前核四燃料棒還剩240束未運出，...

經部：投資台灣方案 特斯拉供應鏈超過15廠商、破千億

經濟部今赴行政院報告「投資台灣三大方案成果」，其中特斯拉供應鏈投資超過15廠商，投資金額也超過1000億元。經濟部次長林...

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

第一代5G蘋果手機iPhone 12問世，但是眼尖的網友卻發現，蘋果提出的匯率大約在33元上下，對比目前新台幣已跌破29...

楊金龍：「關切」九成房貸 認為打房時機未到

貨幣寬鬆引發房價蠢動，央行副總裁陳南光認為要超前部署，多位立委關切央行對房市看法，是否有計畫推出選擇性信用管制。央行總裁...

淘寶台灣拜了 行政院：嚴審中資透過轉投資來台投資

日前被經濟部投審會判定為陸資的「淘寶台灣」，今發出聲明表示，將於今年底正式停止在台灣的營運。經濟部次長林全能則表示，「淘...

熱門新聞

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布12月31日結束營運 今11時已關閉平台

淘寶台灣退出台灣 今天11時關閉平台

新iPhone台灣買比美國貴4,000元 楊金龍說話了

彭博專欄作者高燦鳴：鴻海應儘早承認威州投資失敗

央行總裁楊金龍：新台幣28字頭為「短期」新常態

蘋果新機吹環保風 台廠迎商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。