淘寶台灣撤台 王美花：這是廠商自己的評估與決定

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）今（15）日無預警發出聲明，決議於今年12月31日23:59正式停止克雷達在台灣的營運，並自15日上午11:00起，關閉平台下單、賣家入駐與商品上架等功能。對此，經濟部長王美花回應表示，這是廠商自己的評估與決定。

今年8月24日經濟部投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營運方針、具有控制能力，判定淘寶台灣為陸資，並需限期於6個月內撤回投資或改正。

王美花表示，針對淘寶台灣經濟部之前已提出處分理由，並請他們改善，處分書中也明確表示有6個月的改善期，就她了解，淘寶台灣曾有來經濟部詢問，但並沒有具體提出要怎麼改？今日淘寶台灣突發聲明表示將在年底停止在台灣的營運，王美花說，這是廠商自己的評估，他們自己公司的決定。

針對目前是否有其他電商也可能屬於陸資，經濟部是否還有其他標的，或者被陳情，或接獲調查中的業者？對此，王美花否認。

此外，王美花也強調，關於陸資來台投資審查趨嚴，預告草案已針對陸資的股權計算，還有控制力部分都有做進一步的修正，目前就是這個樣子。