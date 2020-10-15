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京鼎竹南二廠開工動土 未來著重美中台三地布局

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

京鼎精密科技（3413）今（15）日在苗栗竹南科學園區擴建竹南二廠，該公司總經理邱耀銓表示，因應未來一個世界二個系統的變局，京鼎將積極布局以太平洋為主軸的二岸三地布局，即包括美、中、台的布局。

京鼎的竹南二廠在苗栗竹南科學園區，新廠基地面積4,412平方公尺，地上8層，地下3層。京鼎董事會通過投資金額10億，預計2022年第1季試產，可望創造400個就業機會，預計3年之後、約2025年時，竹南二廠的營收貢獻可望達到目前一廠的三倍水準。

邱耀銓表示，隨著在5G、AIoT及電動車需求推動下，整體半導體產業預計仍呈現成長的態勢，在美中科技及貿易摩擦與新冠疫情的衝擊下，造成全球供應鏈重組，京鼎佈局兩岸符合未來一個世界兩個系統的趨勢，擴大在台灣投資增加營運布局的彈性。

對於未來的全球布局，邱耀銓也進一步指出，美中貿易戰的加遽，未來全球將會有二個系統的發展，而京鼎認為，在營運上最大的關鍵就是「保持彈性」。就是京鼎將透過各地的生產基地，能夠符合客戶在出貨地、智財權及關稅等各方面的考量及要求，因此，未來以太平洋為主軸，在美、中、台三地完整布局是京鼎的重要發展方向。

京鼎策略長黃啟智也表示，展望未來，京鼎看好在疫情逐步趨緩及美國選舉過後美中關係明朗化的前提下，隨著半導體市場應用多元化及晶圓廠數量持續增加下，帶動半導體製程設備資本支出成長及零件備品商機。公司在原有蝕刻及薄膜的CVD設備外，於去年及今年也在ALD及PVD設備業務有所進展，加上大陸半導體產業在地化效應皆帶動京鼎於半導體製程設備模組及非製程自動化設備方面的成長利基，將會對營收成長有所助益。

在營運表現上，邱耀銓也指出，今年前三季中，原本預期第2季是高峰，不過，第3季最後優於預期，和第2季表現算是持平、維持高檔表現，而在第4季營運情況，目前看來下游需求確實有趨緩，因此，預期第4季營運會是較第3季略為下滑表現。

半導體 疫情

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