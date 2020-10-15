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GoogleMaps足跡追工時 勞保局認定金山公所小編過勞死

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
新北金山區公所約雇人員陳嘉緯月初猝死。圖／取自陳臉書
新北金山區公所約雇人員陳嘉緯月初猝死。圖／取自陳臉書

新北市金山區公所小編陳嘉緯日前猝死，引發大眾對社群小編過勞議題的關注，但因小編出勤記錄計算難度高，勞保局透過其家屬提供的Google Maps足跡紀錄、新北市府提供的區長行程等方式，追查陳嘉緯的確切工時，結果發現他發病前1個月工時比正常工時超過100小時，前2到6個月也超過80小時，經醫生審核認定過勞。

勞保局職業災害給付組死亡給付科科長紀淑吟表示，因社群小編工作性質特殊，單憑出勤記錄無法真實反映工時，勞保局辦事處進一步與陳嘉緯家屬聯繫，由家屬提供陳嘉緯手機Google Maps的足跡紀錄，另也輔以市府提供的金山區區長行程、出差紀錄、臉書發文紀錄等，追查其出勤時間。

紀淑吟說，經比對工時資料發現，陳嘉緯發病前單月工時比正常工時超過100小時、前2至6個月平均也超過80小時，已符合過勞認定參考指引中的長期工作過重認定要件。

她解釋，陳嘉緯發病前一個月，單月工時比正常工時超過100小時，若每個月工作22天，等於上班日每天平均加班至少4到5小時。

紀淑吟指出，因陳嘉緯是在民國98年1月後才有勞保年資，因此只能申請遺屬年金，加發10個月職災補償金及5個月喪葬津貼。

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