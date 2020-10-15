國發會推動三大關鍵人才戰略 蘇揆指示各部會配合落實

國家發展委員會今（15）日報告「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」、「深化雙語能力及國際視野」三大關鍵人才戰略。行政院長蘇貞昌指示各相關部會全力落實三大戰略，並包括漸進擴充STEM系所招生名額、設立半導體研究學院等，以人才驅動產業成長、促進經濟發展。

國發會今日於行政院會報告「關鍵人才培育及延攬戰略」，表示相關部會在雙語及數位相關政策，推動三大關鍵人才戰略，分別為「培育本土數位人才」、「延攬國際關鍵人才」、「深化雙語能力及國際視野」，讓台灣產業團隊更具國際競爭力。

國發會指出，在「培育本土數位人才」方面，因應AI、5G、物聯網、大數據等未來產業趨勢，政府將透過擴展高教培育量能、促進產學共育，以及鼓勵企業投資人才等主軸，培植更多具數位技能的本土人才，協助產業轉型，包括擴增STEM師生員額及課程。

接著就是研議沙盒專法，設立半導體等國家重點領域研究學院；還有強化數位人才iPAS能力鑑定，並將全職研發人員教育訓練費用適用研究發展支出投資抵減等對策，促進產學通力合作，提升臺灣人才數位競爭力，活絡產業創新動能。

在「延攬國際關鍵人才」方面，政府積極推動專案性攬才，聚焦延攬全球頂尖人才，擴大招收新南向國家及外國學生來台就讀重點領域科系；為建構更友善國際人才工作及生活環境，政府刻正推動「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，將進一步鬆綁工作、居留等相關規定，並優化租稅及社會保障等相關權益，以提高外國專業人才及優秀青年學子來台誘因。

在「深化雙語能力及國際視野」方面，將配合雙語國家政策，持續深化人才英語力，於大學推動教學英語化，輔導雙語標竿學校及學院，增進全英語授課比率，並積極培育產業所需之專業領域英文人才；促進學界及業界合作，規劃關鍵人才培訓交流，並補助學生、教師或高階人才赴海外研習；針對赴英語系國家攻讀學位者，增加獎學金名額，鼓勵優秀學子發展專業。

蘇揆裁示，蔡總統在這次雙十國慶演說中指出，要打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮，而台灣想要成為亞洲高階製造及研發中心等，就要持續積極培育及延攬國內外專業人才。

蘇揆也指出，「外國專業人才延攬及僱用法」自2018年2月實施以來，已展現初步成效，例如就業金卡制度，已成功吸引各關鍵領域高端人才來台，已核發突破1,300張，光2020年1到9月核發的數量826張，就是過去兩年累計核發數541張的1.5倍。

蘇揆表示，在外國專業人員聘僱方面，今年1到8月聘僱許可人次達3.7萬人，也比過去一整年人3.3萬成長近10%；僑外畢業生核准留台人數也有46.6%，且多投入專業、科學及技術服務業與製造業，有助補充我國產業所需人力。