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淘寶將退出台灣 經濟部：依法且必須處理

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

經營淘寶台灣的克雷達公司今（15）日發布聲明表示，考量市場諸多不確定因素，將在今年底停止台灣營運。行政院回應指出，會就法制面，再請各主管機關了解，以彌補制度面的缺失；經濟部則表示，淘寶台灣因違反相關規定，依法處理，這是他們必須執行的。

經營淘寶台灣的克雷達公司發布聲明表示，考量市場諸多不確定因素，將在12月31日晚間23時59分後，停止台灣營運，也將安排員工的資遣、就職事宜。克雷達指出，旗下經營的淘寶台灣今日上午11時起，關閉平台下單、賣家進駐和商品上架等功能，並將協助賣家盡快出貨，完成訂單。

對此，行政院發言人丁怡銘於院會後記者會上回應指出，自蘇揆上任以來，對於陸資透過各種轉投資來台，來投資「兩岸人民關係條例」所不允許項目，都會予以嚴審嚴查，甚至以最重的實質影響力來審查。

丁怡銘也表示，目前已經有些相關個案已被揭露，並予以裁罰，也會就各界法制面，請各主管機關了解，以彌補制度面的缺失。

經濟部次長林全能則表示，對於大陸人民與企業來台投資，相關的規範都很明確，針對淘寶台灣部分，因違反相關規定，依法處理，這是他們必須執行的。

淘寶 經濟部 資遣

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