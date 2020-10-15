投資台灣落實金額將飆破6千億 今年貢獻GDP1.7個百分點

經濟部今赴行政院會報告「投資台灣三大方案」階段性成績，目前共682家業者通過審核，投資金額將達1兆1235億元，預計今年底落實金額為6263億元，其中3749億元的落實投資都是今年，預計可為GDP貢獻1.7個百分點。行政院長蘇貞昌會中則指出，新冠肺炎重創世界經濟，若非政府超前部署，台灣怎能成為全球極少數維持經濟正成長的國家。

經濟部報告指出，「投資台灣三大方案」為歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案，目前共682家業者通過審核，投資金額將達1兆1235億元，目標達成率已有83%，原2019-2021目標值為1.35兆元，預計今年底落實金額為6263億元；目前也已創造9萬4050的本國就業，目標達成率來到80%，原2019-2021年目標值為11.8萬個本國就業。

經濟部表示，三方案2019年已落實超過2500億元，預計今年將促成約3749億元投資到位，可為GDP貢獻1.7個百分點。

蘇貞昌聽後指出，若非政府超前部署，推動「投資台灣三大方案」及「境外資金匯回專案」，加上政府加大、加速、加碼公共投資建設，台灣怎麼能在疫情衝擊下，還能成為全球極少數維持經濟正成長的國家，國外預測機構也預測台灣全年經濟成長率是亞洲四小龍唯一正成長。

蘇貞昌表示，台灣必須把握這次全球供應鏈重組的契機，持續藉由「投資台灣三大方案」驅動投資，運用台灣自身的優勢，發展6大核心戰略產業，建構台灣成為全球高科技研發、綠能研發、高階製造，以及半導體先進製程中心，替未來數十年的經濟發展打下穩固基礎。

經濟部投資業務處代理處長張銘斌會後指出，隨著5G發酵、高階半導體訂單湧現、宅經濟及遠距應用熱度不減等後疫情趨勢，多家台廠受惠轉單需求而加碼投資擴產；另外特斯拉供應鏈也有15家廠商通過三大方案，投資金額超過1000億元，涵蓋車電、馬達、電池、車身、充電五大系統，包括投資最大筆的群創(702億元)、和碩(149億元)、同欣電(97億元)以及巧新(92億元) ，為台灣推動「六大核心戰略產業」奠定厚實基礎。