台幣匯率28元短常態 楊金龍：影響傳產 王美花有給壓力

新台幣近期直直升，多位立委關心新台幣走勢。央行總裁楊金龍表示，匯率由市場供需決定，難以預測，短期來看「1比28是新常態」，但中長期難預測，受美元的影響。經濟部長王美花認為匯率應該貶值，楊金龍說，匯率影響兩極化，高科技產業較不受影響，但對傳產出口影響大，王美花是央行常務理事，常碰面也對匯率問題交換過意見，他坦言「有壓力」。

楊金龍今天赴立法院財政委會進行業務報告，新台幣匯率相關議題是立委關注焦點。

立委曾銘宗詢問楊金龍，台幣匯率升值幅度跟韓元及星幣相比如何？ 1比28是不是新常態？兩岸情勢惡化會不會導致外資撤資、新台幣貶值？楊金龍說，新台幣匯率由市場供需決定，短期來看匯率1比28元也許是對的，但短期是半年或1年，也難以分期。兩岸情勢非常嚴重，匯率會受到影響，我國外匯存底高，有足夠能力因應。

央行分析近期新台幣升值的原因為大國寬鬆政策的外溢效益、海外獲利會回，以及出口出超供給大於需求，立委蔡壁如問楊金龍，王美花說匯率對傳產形成壓力，應該貶值，有壓力嗎？楊金龍說，新台幣升值對傳產的影響和經長有共識，坦言「有壓力」。

立委林德福、賴士葆關心新台幣匯率會不會破28.5元的「彭淮南防線」，楊金龍說，「防線」是市場喜歡用的名詞，央行沒有所謂的「防線」、操作調節準則一致，匯率是依據供需決定，若資金有大量、不正常的進出，央行就會本於職責進入市場調節以維持市場穩定。

在立委追問下，楊金龍進一步解釋，目前採柳樹逆風操作，此波資金匯入潮何時結束要看疫情的控制，因為牽動主要國家的貨幣政策寬鬆期程。因美國疫情仍一直無法控制，寬鬆短期不會結束，意指新台幣短期偏升。