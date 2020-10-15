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阿扁都看不下去…民進黨只容得下一種聲音？

沈榮津：商機看得到吃得到

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院副院長沈榮津昨（14）日出席「太陽光電高峰論壇」，他對太陽光電業者表示，業者可能心想「政府說了一堆，但到底做得到嗎？」他則強調，行政院召集跨部會小組，每兩周開一次會，台電饋線已沒問題，政府該做的一定會做，「希望業者把錢準備好就好」。

沈榮津表示，蔡總統上任後，將能源轉型列為施政項目，政府聆聽業界聲音，共同發展太陽光電產業。

沈榮津表示，台灣是貿易導向國家，產品生產過程也需要綠電。他以台積電為例，為響應國際「RE100」，買下離岸風電，也證明台灣在綠電上可說是「超前部署」。

沈榮津說，無論是漁電共生、畜電共生甚至農電共生等地面型太陽能發展，都會牽涉到《海岸管理法》、環境生態與饋線等問題。業者可能心裡會想，「政府說了一堆，但到底做得到嗎？」萬一政府沒準備好，業者不就「看得到吃不到」。

沈榮津表示，為此行政院邀集經濟部、農委會與內政部組成工作小組，每兩周召開跨部會協商會議，共同解決相關問題，目前台電饋線都沒問題。

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