二離岸風電環差案 須補件

環保署昨（14）日接連召開專案小組會議及環評大會，與彰化離岸風電相關的兩件環境影響差異分析報告。其中一案為沃旭能源大彰化東南、西南離岸風電環差專案小組初審，須補件再審；另一案則是海龍二號、三號風場環差，由於海上風電技術成熟，希望採更大型風機，不過環評大會對於鳥類受影響程度仍有疑慮，退回專案小組再審。

沃旭能源的大彰化東南、西南離岸風電計畫環差，已是第三次於專案小組初審。沃旭表示，此案是經現地調查後，依據實際情況進行細部設計變更，因而提出環差，對於環境影響不大，同時新增結構安全、落管式拋石船等環境保護措施。

但環委點出部分數據模擬計算錯誤，開發單位也承認確有失誤，此外環委也認為，應補充拋石船作業時相關環境影響、水下噪音減噪等問題後，仍須補件再審。

至於海龍二號、三號風場環差，日前已通過初審，昨日闖關環評大會。變更原因是海上風電技術成熟，將採更大型風機，最多可少72部風機，減輕對環境影響。

不過也因增設鳥類廊道，風機加大後，風機間距卻縮減，反而影響鳥類飛行，希望開發單位能跟經濟部能源局討論風場劃分，並強化說明新增風機的間距調整不增加鳥類撞擊機率的說法。