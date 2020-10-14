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經濟頹勢難挽回：習近平南行深圳 是送禮還是救火？

來台投資綠電 私募基金併購、出場交易突破百億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

在近二年私募基金投資選擇中，綠能產業成為其中黑馬，根據勤業眾信聯合會計師事務所調查，風電業者上緯新能源共獲國外私募基金投資約2.5億美元（約新台幣71.9億元）；過去私募基金在台設立的太陽光電辰亞能源，也以高達1億美元（約新台幣28.7億元）賣價，易主給日商業者；折合新台幣計算，近二年交易額已破百億元。

勤業眾信聯合會計師事務所、台灣併購與私募股權協會今（14）日共同發表《2020台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》，報告指出，原本隸屬於上緯投控（3708）旗下的上緯新能源，近二年屢獲私募注資，去年由美國獨立資產管理顧問公司Stonepeak注資約1億美元，買下其95%的股權；今年再獲安保資本（AMP Capital）以夾層融資投資近1.5億美元（約新台幣43.1億元），提供海能風電風場（Formosa II）建設資金。

德勤財務顧問執行副總潘家涓分析，在Stonepeak投資案中，對方看中對台灣風電的發展潛力，更期望協助上緯新能源成為亞太地區離岸風電技術的輸出企業。

潘家涓指出，私募基金投資新能源領域，未來更有出場獲利的可能，譬如I Squared Capital旗下的全資子公司辰亞能源，過去在台灣專門從事太陽能開發、建設和營運的平台，今年就遇到了新東家，由日本丸紅株式會社以約1億美元買下100%股權，成功走向出場。

潘家涓表示，目前台灣新能源產業最熱門的主題，包括太陽光電、風力能源、氫能與燃料電池、智慧儲能等四大主題，受惠於可預見的市場需求、更趨開放的法規環境，風電與太陽光電更是大幅成長，使台灣新能源事業後市可期。

潘家涓表示，本土電業仍面臨發電量能不足、銀行融資困難等挑戰，不過在全球能源轉型風潮、政府積極投入再生能源發展等優勢下，本土綠能產業可望吸引更多國際資金投入。

太陽光電 新台幣 離岸風電

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