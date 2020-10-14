投資台灣三大方案 今年底估可落實投資逾6,263億元

經濟部明（15）日將在行政院院會報告「投資台灣三大方案成果」報告，行政院今日指出，投資台灣三大方案自去年起實施迄今，已吸引682家企業投資，金額突破1兆1,235億元，可創造9萬4,050個本國就業機會，目標達成率超過8成，預估今年底前可落實投資將超過6,263億元。

行政院發言人丁怡銘指出，政府在去年初即超前部署，以「投資台灣三大方案」，鼓勵台商回台投資設廠，分散貿易戰風險，迎來史上最大規模的台商投資潮，今年更因疫情控制得當，使台灣成為全球少數可維持經濟正成長的國家，順利化解貿易戰與疫情雙重夾擊的斷鏈危機。

丁怡銘指出，儘管全球各地疫情依舊嚴峻，台灣已成為國際社會相當信賴的貿易夥伴。他說明，在5G大趨勢、高階半導體訂單湧現、宅經濟及遠距應用熱度不減等後疫情趨勢下，多家台商受惠品牌大廠轉單需求而加碼投資擴產，包括網通設備龍頭啟碁科技（共逾81億）、半導體供應鏈日揚科技（共逾16億）、台灣最大急救耗材廠新廣業（共逾13億）等。

丁怡銘表示，指標關鍵大廠陸續移回高階產線，更帶動供應鏈上下游的中小企業，與根留台灣企業加速跟進投資升級，促成「伺服器」、「網通設備」、「自行車」、「汽車零組件」、「車用電子」、「航太」等六大產業供應鏈群聚效益，為台灣推動「六大核心戰略產業」奠定厚實基礎。

丁怡銘也舉例，例如美股當紅炸子雞「特斯拉」，有逾15家三大方案通過的廠商，打入特斯拉供應鏈，有投資金額最大筆的群創（702億元）、和碩（149億元）、同欣電（97億元）、巧新（92億元）。

丁怡銘強調，「投資台灣三大方案」效益已雨露均霑，反映在經濟成長率、整體出口、投資環境等各方面，再度展現台灣製造的韌性，根據行政院主計總處預估，今年經濟成長率1.56%可望達標，高於IHS Markit對全球經濟成長率約-5.5％的預測值。

不僅如此，財政部公布今年1月至9月出口值比去年同期增加2.4％，也優於各國，顯見台灣企業深具實力與應變力，不僅穩住經濟，還能在逆勢中突圍成長。