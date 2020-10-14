快訊

「10月驚奇」莫名其妙？流言若成真 哪個對川普最助攻

投資台灣三大方案 今年底估可落實投資逾6,263億元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

經濟部明（15）日將在行政院院會報告「投資台灣三大方案成果」報告，行政院今日指出，投資台灣三大方案自去年起實施迄今，已吸引682家企業投資，金額突破1兆1,235億元，可創造9萬4,050個本國就業機會，目標達成率超過8成，預估今年底前可落實投資將超過6,263億元。

行政院發言人丁怡銘指出，政府在去年初即超前部署，以「投資台灣三大方案」，鼓勵台商回台投資設廠，分散貿易戰風險，迎來史上最大規模的台商投資潮，今年更因疫情控制得當，使台灣成為全球少數可維持經濟正成長的國家，順利化解貿易戰與疫情雙重夾擊的斷鏈危機。

丁怡銘指出，儘管全球各地疫情依舊嚴峻，台灣已成為國際社會相當信賴的貿易夥伴。他說明，在5G大趨勢、高階半導體訂單湧現、宅經濟及遠距應用熱度不減等後疫情趨勢下，多家台商受惠品牌大廠轉單需求而加碼投資擴產，包括網通設備龍頭啟碁科技（共逾81億）、半導體供應鏈日揚科技（共逾16億）、台灣最大急救耗材廠新廣業（共逾13億）等。

丁怡銘表示，指標關鍵大廠陸續移回高階產線，更帶動供應鏈上下游的中小企業，與根留台灣企業加速跟進投資升級，促成「伺服器」、「網通設備」、「自行車」、「汽車零組件」、「車用電子」、「航太」等六大產業供應鏈群聚效益，為台灣推動「六大核心戰略產業」奠定厚實基礎。

丁怡銘也舉例，例如美股當紅炸子雞「特斯拉」，有逾15家三大方案通過的廠商，打入特斯拉供應鏈，有投資金額最大筆的群創（702億元）、和碩（149億元）、同欣電（97億元）、巧新（92億元）。

丁怡銘強調，「投資台灣三大方案」效益已雨露均霑，反映在經濟成長率、整體出口、投資環境等各方面，再度展現台灣製造的韌性，根據行政院主計總處預估，今年經濟成長率1.56%可望達標，高於IHS Markit對全球經濟成長率約-5.5％的預測值。

不僅如此，財政部公布今年1月至9月出口值比去年同期增加2.4％，也優於各國，顯見台灣企業深具實力與應變力，不僅穩住經濟，還能在逆勢中突圍成長。

疫情 網通設備 經濟成長率

延伸閱讀

特斯拉2021年款Model X 沒換電池組但續航力增32公里

特斯拉布局海南 籌設創新中心

海外股ETF 三類績優

gogoro二輪變四輪？ 他路上看見這台車傻眼：特斯拉？

相關新聞

勞保年改先問過勞工！10大總工會下周一拜會勞動部

勞保年金改革日前才鬧得沸沸揚揚，引發基層勞工反彈，勞動部因此大動作宣布預計年底出爐的年改草案暫緩，改革也沒有具體期程，藉...

看美國總統大選 林憲銘：誰當選都會以內政優先

美國總統大選即將於11月上旬舉行，牽動未來美中關係變化及全球經濟走向，緯創（3231）董事長林憲銘分析，不管誰當選美國總...

能源周環委不賞臉 兩件離岸風電環差案都須補件再審

2020年台灣國際智慧能源周今（14）日開跑，同時今日也有兩件離岸風電環差案闖關環評會議，不過卻都雙雙觸礁。第一案是沃旭...

允助太陽光電發展 沈榮津：業者把錢準備好就好！

行政院副院長沈榮津今（14）日出席「太陽光電高峰論壇」活動，他對太陽光電業者表示，業者可能心想「政府說了一堆，但到底做得到嗎...

蔡總統提三大策略 推動台灣成亞洲綠能發展中心

蔡英文總統今（14）日上午出席「2020台灣國際智慧能源周開幕典禮」，提出三個再生能源產業重點發展策略，要讓台灣朝「亞洲...

寶成減班休息遭爆離職拒給資遣費 公司：會做好溝通

寶成集團今(14)日傳出，有員工爆料指寶成因新冠疫情影響，與員工簽訂減班休息期間若自願離職將給予資遣費相關契約；不料寶成...

科學園區水情吃緊 科技部：各園區備水應戰

國內水情吃緊，科技部長吳政忠今（14）日在立法院教育文化委員會表示，除了呼籲廠商節水外，各園區備水約有2至3天儲水量，將...

3大台商供應鏈散鏈生產 突破中美新冷戰制裁黑名單

深受中美貿易戰、科技戰，以及新冠肺炎疫情影響，台商和全球的供應鏈生態都被迫改變。當世界上沒有地方可以取代中國，卻又同時不再只需要一個中國，要用怎樣全新的思維佈局，才能讓組織和服務都找到新的平衡點？

台南幫第四代侯智升操刀 環泥靠絕活搶賺台積電財

今年7月，國內老牌預拌混凝土廠環泥（1104）一紙高層人事異動公告，宣告集團接班計畫正式啟動。台南幫大老侯雨利的長孫侯博義卸下總經理，專心擔任董事長暨總策略長，總座大位由長子、也是台南幫第四代的侯智升接掌，次子侯智元也升任執行副總，父子三人形成「鐵三角」。

【財經相對論】惺惺相惜！詹啟賢嚴謹有夢想 、林榮錦精明有理想

曾任衛生署長的國光生技董事長詹啟賢形容，他接手已近破產的國光時，公司像艘破船，他得把自己綁在船上，死裡求生。自嘲「也欠過一屁股債」、有「生技界艾科卡」之稱的林榮錦說，如今的國光已走過死亡幽谷，如今已是「白馬騎士」。兩人對疫苗產業，有共同的願景。

10年來最大金流抵台 跟著台灣翻身賺一波！2020投資3大重點

台灣出現10年來首見的大投資潮，投資人如何參與台灣經濟成長的好處？

放棄南向 砸22億在嘉義！台商龍頭告白：「回家」是最好的選擇

夾在中美貿易戰之間，台灣設計、中國製造的伺服器機殼廠首當其衝，一旦沒有中國以外的製造廠，就將痛失美國訂單。原以為南進是最合理的選擇，但塞在越南車陣裡的勤誠興業董事長陳美琪，突然想通了……。

熱門新聞

力麗連中三元 奪蘋果iPhone 12充電線覆材大單

銀行作業「出包」中油薪資遲到 員工哀鴻遍野

Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

新婚夫妻結婚 父母巧贈與2,160萬元免課稅

史上首次10月減壓供水今啟動 每日23時至隔日5時實施

央行千億買匯 大打台幣保衛戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。